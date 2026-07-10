Scaloni dio pistas del equipo para enfrentar a Suiza y elogió el ingreso de Leandro Paredes

El DT de la Selección adelantó que mantendría la base del equipo que venció a Egipto, destacó el aporte del volante y analizó las fortalezas del conjunto suizo.
Lionel Scaloni evitó confirmar la formación, pero dejó en claro que no piensa hacer demasiadas modificaciones para enfrentar a Suiza este sábado, desde las 22, por los cuartos de final del Mundial 2026. En conferencia de prensa desde el Kansas City Stadium, el DT sostuvo que la idea es mantener la estructura que viene de eliminar a Egipto.
"Repetí equipo algunas veces. No sería descabellado que pueda pasar ahora, como tampoco que haya algún cambio. En principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día", afirmó el entrenador, conforme con el rendimiento que mostró la Albiceleste pese al sufrido triunfo en octavos de final.
Scaloni explicó que las modificaciones realizadas durante el torneo respondieron a la búsqueda de potenciar el funcionamiento colectivo y destacó especialmente el impacto que tuvo Leandro Paredes. "Con la entrada de Leandro mejoramos bastante en la circulación y la tenencia. También mejoró Alexis. Siempre pensamos en lo que es mejor para el equipo", remarcó.
El DT también reveló que la Selección atravesó un inicio de concentración complicado por distintos inconvenientes físicos, aunque destacó la reacción del plantel. "Pintaba bastante más negro de cómo está ahora. Hoy estamos compitiendo y queremos hacer un buen partido mañana", señaló.
Sobre el rival, Scaloni evitó cualquier exceso de confianza y elogió el recorrido de Suiza en la Copa del Mundo. "No hay rival fácil. Es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones, tiene tradición en los Mundiales, jugadores de experiencia y mucha fortaleza física", analizó.
Además, recordó la eliminación de Colombia como una muestra del potencial del conjunto europeo. "Eliminó a una selección que venía haciendo un trabajo enorme. Es un rival de entidad, muy difícil y con futbolistas interesantes", advirtió.
El entrenador también hizo una reflexión sobre la paridad del Mundial y aseguró que cada partido se define por detalles. "Hoy España fue mejor que Bélgica y ganó recién sobre el final. Todos los partidos son cerrados y mucho más disputados que antes", expresó, antes de insistir en que Argentina deberá mostrar su mejor versión para seguir en carrera.
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