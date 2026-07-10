Scaloni dio pistas del equipo para enfrentar a Suiza y elogió el ingreso de Leandro Paredes

Sobre el rival, Scaloni evitó cualquier exceso de confianza y elogió el recorrido de Suiza en la Copa del Mundo. "No hay rival fácil. Es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones, tiene tradición en los Mundiales, jugadores de experiencia y mucha fortaleza física", analizó.

Además, recordó la eliminación de Colombia como una muestra del potencial del conjunto europeo. "Eliminó a una selección que venía haciendo un trabajo enorme. Es un rival de entidad, muy difícil y con futbolistas interesantes", advirtió.

El entrenador también hizo una reflexión sobre la paridad del Mundial y aseguró que cada partido se define por detalles. "Hoy España fue mejor que Bélgica y ganó recién sobre el final. Todos los partidos son cerrados y mucho más disputados que antes", expresó, antes de insistir en que Argentina deberá mostrar su mejor versión para seguir en carrera.