Preocupación en EEUU a horas de la final del Mundial: el humo de los incendios en Canadá altera la calidad del aire

La situación tiene su origen en los cientos de incendios forestales que continúan activos en Canadá, donde se registran más de 850 focos, muchos de ellos fuera de control. El humo ya motivó alertas por mala calidad del aire en varios estados del norte de Estados Unidos e incluso obligó a suspender actividades al aire libre en algunas localidades.

Con la atención del planeta puesta en la definición del Mundial 2026, la evolución de la calidad del aire pasó a convertirse en otro de los aspectos que será seguido con especial atención antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.