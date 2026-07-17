Preocupación en EEUU a horas de la final del Mundial: el humo de los incendios en Canadá altera la calidad del aire

A días de la final del Mundial 2026, el humo de los incendios forestales en Canadá deterioró la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey.
A pocos días de la final del Mundial 2026, la región de Nueva York y Nueva Jersey atraviesa una situación inesperada. El humo generado por los incendios forestales que afectan a Canadá deterioró significativamente la calidad del aire y obligó a las autoridades a emitir alertas sanitarias.
En Nueva York, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y un persistente olor a humo se hizo sentir en distintos sectores de la ciudad. Frente a este escenario, el alcalde Zohran Mamdani advirtió que los niveles de contaminación alcanzados pueden representar un riesgo para toda la población y no únicamente para los grupos más vulnerables.
Como medida preventiva, el gobierno local comenzó a repartir mascarillas KN95 en bibliotecas, comisarías y cuarteles de bomberos, además de recomendar a los vecinos limitar las actividades al aire libre mientras persistan estas condiciones.
La preocupación también se extiende a la final de la Copa del Mundo, que se disputará en Nueva Jersey ante la presencia de decenas de miles de aficionados. El especialista Dan Westervelt señaló que la concentración de humo podría aumentar durante los próximos días, por lo que el monitoreo de las condiciones atmosféricas será determinante en la antesala del encuentro.
La situación tiene su origen en los cientos de incendios forestales que continúan activos en Canadá, donde se registran más de 850 focos, muchos de ellos fuera de control. El humo ya motivó alertas por mala calidad del aire en varios estados del norte de Estados Unidos e incluso obligó a suspender actividades al aire libre en algunas localidades.
Con la atención del planeta puesta en la definición del Mundial 2026, la evolución de la calidad del aire pasó a convertirse en otro de los aspectos que será seguido con especial atención antes del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
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