Oficial: la FIFA eligió al árbitro para la final mundialista entre Argentina y España

Por su parte, España está invicta con este árbitro, en cinco partidos. Su primer partido fue en 2017: 2 a 2 ante Colombia en un amistoso. En la Eurocopa 2020: 0 a 0 ante Suecia. En la semifinal de la Nations League 2024: 2 a 1 a Italia. En la Euro 2024 dirigió dos veces: 1 a 0 a Italia en fase de grupos y 2 a 1 a Francia en semifinales.