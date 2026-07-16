Las señales de confianza de España que encienden la previa de la final

@EduAguirre7 VA A POR ARGENTINA:



"Imagínate lo que le haríamos a una selección que ha sufrido con Egipto, Suiza y Cabo Verde".



"LES QUIERO EN LA FINAL". pic.twitter.com/REcEDWcUQu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Sin embargo, la confianza española no quedó solo en los estudios de televisión. En las últimas horas, la Torre Agbar de Barcelona sorprendió al proyectar un mensaje con la leyenda "España campeón", acompañado por imágenes de la selección dirigida por Luis de la Fuente. La proyección apareció cuando todavía resta disputar la final, por lo que muchos hinchas argentinos la interpretaron como una muestra de que en España ya descuentan el triunfo.

A esa señal se sumó Iker Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, quien publicó un provocador mensaje tras la clasificación argentina. "No habrá cuarta estrella, Argentina. Vamos por la segunda. ¡Vamos España!", escribió en sus redes sociales.

No habrá una 4ª , ! Vamos a por la 2ª!! Vamos ! — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

El exarquero también analizó la semifinal entre Argentina e Inglaterra y apuntó contra el planteo de Thomas Tuchel. "Inglaterra perdió el partido ella sola", sostuvo, antes de anticipar que la final entre españoles y argentinos "será increíble".

No es la primera vez que Casillas deja en claro su postura. Antes del Mundial incluso había apostado públicamente con Jorge Valdano que la Selección Argentina no sería campeona. Tras el pase de la Albiceleste a la final, aquel video volvió a viralizarse y reavivó el debate.

Por último, el presidente de España, Pedro Sánchez, expresó este miércoles que la "ilusión" de que España vuelva a ser campeona del mundo de fútbol "está al alcance de la mano" y se ha mostrado convencido de que "la segunda estrella está al caer". "No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo", ha afirmado Sánchez en su intervención en el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz).

Mientras tanto, del lado argentino el foco sigue puesto en la preparación del equipo de Lionel Scaloni, que buscará retener el título, conquistar la cuarta estrella y convertirse en bicampeón del mundo.