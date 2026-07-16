Las señales de confianza de España que encienden la previa de la final

Periodistas, exfiguras de la La Roja, políticos y hasta leyendas de "campeones" en monumentos. España subestima a la Scaloneta y ya se siente campeón del Mundial 2026.
A pocos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el clima empezó a calentarse fuera de la cancha. Mientras la Scaloneta se prepara para defender el título, del lado español crecieron las declaraciones cargadas de confianza, los mensajes desafiantes y hasta algunos gestos que muchos interpretaron como un exceso de optimismo.
Uno de los que más ruido hizo fue el periodista Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito, quien tras la clasificación de Argentina lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Que disfruten, no saben lo que les viene". Además, aseguró que "los argentinos ya creen que son campeones", en referencia a la euforia que se vive en el país tras el triunfo sobre Inglaterra.
Uno de los más enfáticos fue Tomás Roncero, vicedirector del diario AS, quien dejó una encendida declaración antes de la final. "Les tengo unas ganas. El domingo, si ganamos, ni me presento al Mundial 2030 que organizaremos. Estaremos hasta las cuatro de la mañana llorando con la bandera de España", expresó. Luego redobló la apuesta con una frase que generó fuerte rechazo: "Ellos son unos agrandados. Me vale por tres Mundiales ganárselo. Me río de las Malvinas. Ellos nos van a conocer el domingo".
También Edu Aguirre, periodista del ciclo y reconocido por su cercanía con Cristiano Ronaldo, minimizó el camino de la Albiceleste hacia la final y se mostró confiado de cara al domingo. "Imaginate lo que haremos con una Selección Argentina que necesitó de prórroga contra Cabo Verde y Suiza y que sufrió con Egipto. Quiero enfrentarla en la final porque será más fácil Argentina para ganar el Mundial. Es más fácil, sin dudas", afirmó.
Sin embargo, la confianza española no quedó solo en los estudios de televisión. En las últimas horas, la Torre Agbar de Barcelona sorprendió al proyectar un mensaje con la leyenda "España campeón", acompañado por imágenes de la selección dirigida por Luis de la Fuente. La proyección apareció cuando todavía resta disputar la final, por lo que muchos hinchas argentinos la interpretaron como una muestra de que en España ya descuentan el triunfo.
A esa señal se sumó Iker Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, quien publicó un provocador mensaje tras la clasificación argentina. "No habrá cuarta estrella, Argentina. Vamos por la segunda. ¡Vamos España!", escribió en sus redes sociales.
El exarquero también analizó la semifinal entre Argentina e Inglaterra y apuntó contra el planteo de Thomas Tuchel. "Inglaterra perdió el partido ella sola", sostuvo, antes de anticipar que la final entre españoles y argentinos "será increíble".
No es la primera vez que Casillas deja en claro su postura. Antes del Mundial incluso había apostado públicamente con Jorge Valdano que la Selección Argentina no sería campeona. Tras el pase de la Albiceleste a la final, aquel video volvió a viralizarse y reavivó el debate.
Por último, el presidente de España, Pedro Sánchez, expresó este miércoles que la "ilusión" de que España vuelva a ser campeona del mundo de fútbol "está al alcance de la mano" y se ha mostrado convencido de que "la segunda estrella está al caer". "No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo", ha afirmado Sánchez en su intervención en el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz).
Mientras tanto, del lado argentino el foco sigue puesto en la preparación del equipo de Lionel Scaloni, que buscará retener el título, conquistar la cuarta estrella y convertirse en bicampeón del mundo.
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