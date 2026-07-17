Cómo consumen el fútbol los hinchas argentinos

Son los que viven el Mundial como un evento colectivo y social. No necesariamente son fanáticos del fútbol, pero se suman en los partidos importantes para reunirse con familia y amigos. Buscan la experiencia compartida, las charlas y el ambiente festivo. Este grupo es especialmente receptivo a campañas que promueven la participación grupal y momentos de encuentro.

2- Espectadores tradicionales

Siguen el torneo de forma más constante, como una forma de entretenimiento. Ven partidos y programas relacionados con regularidad y tienen alta exposición a la publicidad. Sin embargo, suelen ser más pasivos frente a los mensajes de las marcas. Para conectar con ellos, las campañas deben ser claras, consistentes y aprovechar la alta visibilidad del evento.

3- Conectores emocionales

Los más apasionados. Para ellos, el fútbol es parte de su identidad y viven el Mundial con gran intensidad emocional. Son los más activos: interactúan con contenidos, buscan información adicional y reconocen que la publicidad puede influir en sus decisiones de compra. Este segmento es clave para las marcas que quieren generar conexión profunda.

El Mundial de Fútbol no solo une a millones de espectadores frente al televisor, sino que genera un impacto económico notable en sectores como gastronomía, indumentaria deportiva y entretenimiento.

El análisis de TGI de IBOPE permite a las marcas y canales adaptar sus estrategias para llegar de forma más efectiva a cada tipo de público, maximizando el impacto durante uno de los eventos más importantes del año.