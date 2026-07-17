Cómo consumen el fútbol los hinchas argentinos

Un análisis identifica tres perfiles de espectadores argentinos durante el Mundial y explica por qué las marcas necesitan adaptar sus estrategias.
Un reciente informe basado en datos de TGI -Target Group Index- de IBOPE identifica tres grandes perfiles de espectadores argentinos durante la actual Copa del Mundo 2026 y lejos de ser un público homogéneo, los hinchas viven el torneo de maneras muy distintas, lo que representa un desafío y también una oportunidad para las marcas y los medios.
TGI es un estudio de mercado y consumidor de IBOPE que permite analizar profundamente los hábitos, actitudes, estilo de vida y consumo de productos y medios de las personas y que a diferencia del rating tradicional -que mide cuántas personas ven un programa-, y revela quiénes son los consumidores, qué los motiva y cómo se relacionan con las marcas.
Argentina se ubica entre los países con mayor pasión por el torneo. Estudios complementarios -como los de Netquest (empresa de tecnología e investigación de mercado especializada en la recopilación de datos de consumidores en América Latina, España y Portugal)- destacan que los hinchas argentinos son de los más entusiastas de la región, con alto uso de "segunda pantalla" (WhatsApp e Instagram para comentar en vivo) y aumento significativo en consumo de snacks, delivery, cerveza y productos relacionados con el evento.
1- Espectadores ocasionales sociales
Son los que viven el Mundial como un evento colectivo y social. No necesariamente son fanáticos del fútbol, pero se suman en los partidos importantes para reunirse con familia y amigos. Buscan la experiencia compartida, las charlas y el ambiente festivo. Este grupo es especialmente receptivo a campañas que promueven la participación grupal y momentos de encuentro.
2- Espectadores tradicionales
Siguen el torneo de forma más constante, como una forma de entretenimiento. Ven partidos y programas relacionados con regularidad y tienen alta exposición a la publicidad. Sin embargo, suelen ser más pasivos frente a los mensajes de las marcas. Para conectar con ellos, las campañas deben ser claras, consistentes y aprovechar la alta visibilidad del evento.
3- Conectores emocionales
Los más apasionados. Para ellos, el fútbol es parte de su identidad y viven el Mundial con gran intensidad emocional. Son los más activos: interactúan con contenidos, buscan información adicional y reconocen que la publicidad puede influir en sus decisiones de compra. Este segmento es clave para las marcas que quieren generar conexión profunda.
El Mundial de Fútbol no solo une a millones de espectadores frente al televisor, sino que genera un impacto económico notable en sectores como gastronomía, indumentaria deportiva y entretenimiento.
El análisis de TGI de IBOPE permite a las marcas y canales adaptar sus estrategias para llegar de forma más efectiva a cada tipo de público, maximizando el impacto durante uno de los eventos más importantes del año.
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