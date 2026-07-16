La historia detrás de la foto viral de Messi bañando a Yamal cuando era un bebé

Durante mucho tiempo esas imágenes permanecieron prácticamente desconocidas. Todo cambió en 2024, cuando Mounir Nasraoui, padre de Yamal, las publicó en redes sociales acompañadas por la frase: "El comienzo de dos leyendas". La foto se volvió viral y generó un enorme impacto al descubrirse que el bebé era el joven talento español.

El propio Yamal reconoció que ni siquiera sabía de la existencia de esas imágenes hasta que su padre se las mostró. También explicó que nunca las habían difundido para evitar comparaciones con Messi. "No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero nunca vas a ser como él", afirmó.

En una entrevista realizada antes del Mundial, al ver la fotografía, el delantero español incluso expresó un deseo que hoy se hará realidad: "Ojalá pueda enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo en la Finalissima".

Ese momento llegará este domingo, cuando Argentina y España definan al campeón del mundo. Lo que nació como una simple campaña solidaria terminó convirtiéndose, casi 20 años después, en una de las historias más simbólicas de la final: el niño que un día fue sostenido por Messi ahora intentará arrebatarle su segunda Copa del Mundo.