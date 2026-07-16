La historia detrás de la foto viral de Messi bañando a Yamal cuando era un bebé

En 2007, para una campaña de UNICEF, el rosarino, que tenía 20 años, bañó a un bebé que era ni más ni menos que Yamal, con quien se enfrentará el domingo por la Copa del Mundo.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un condimento especial. Más allá de la pelea por el título, el partido marcará el primer enfrentamiento oficial entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas que, sin saberlo, quedaron unidos por una fotografía tomada hace casi dos décadas.
La historia comenzó en 2007, cuando Messi tenía apenas 20 años y daba sus primeros pasos como figura del Barcelona. En el marco de un calendario solidario organizado por el diario Sport, junto con UNICEF y la Fundación Barça, el rosarino participó de una producción en la que debía posar con un bebé durante una sesión de fotos realizada en un vestuario del Camp Nou.
Ese bebé era Lamine Yamal, que apenas tenía seis meses. Su familia había llegado allí tras ganar un sorteo impulsado por UNICEF en el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde vivían. La casualidad hizo que el jugador asignado fuera Messi, su ídolo y de quién sigue los pasos en el Barsa y en la Selección de España al portar el 19 como Leo en Argentina.
Las imágenes muestran al capitán argentino sosteniendo al pequeño en brazos y ayudando a bañarlo junto a su madre, Sheila Ebana. Según recordó el fotógrafo Joan Monfort, el rosarino se mostró muy tímido al principio e incluso dudó antes de tomar al bebé. Un patito de goma terminó relajando el ambiente y permitió conseguir las fotos que años más tarde recorrerían el mundo.
Durante mucho tiempo esas imágenes permanecieron prácticamente desconocidas. Todo cambió en 2024, cuando Mounir Nasraoui, padre de Yamal, las publicó en redes sociales acompañadas por la frase: "El comienzo de dos leyendas". La foto se volvió viral y generó un enorme impacto al descubrirse que el bebé era el joven talento español.
El propio Yamal reconoció que ni siquiera sabía de la existencia de esas imágenes hasta que su padre se las mostró. También explicó que nunca las habían difundido para evitar comparaciones con Messi. "No creo que a nadie le moleste ser comparado con el mejor jugador de la historia, pero nunca vas a ser como él", afirmó.
En una entrevista realizada antes del Mundial, al ver la fotografía, el delantero español incluso expresó un deseo que hoy se hará realidad: "Ojalá pueda enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo en la Finalissima".
Ese momento llegará este domingo, cuando Argentina y España definan al campeón del mundo. Lo que nació como una simple campaña solidaria terminó convirtiéndose, casi 20 años después, en una de las historias más simbólicas de la final: el niño que un día fue sostenido por Messi ahora intentará arrebatarle su segunda Copa del Mundo.
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