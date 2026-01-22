Preocupación por Tagliafico: salió lesionado en Lyon y encendió las alarmas en la Selección

La acción ocurrió a los 19 minutos del primer tiempo, cuando el suizo Gregory Wuthrich cayó dentro del área y, de manera involuntaria, terminó presionando con su cuerpo el tobillo derecho del argentino. Tagliafico quedó visiblemente dolorido y con dificultades para reincorporarse, aunque logró completar la primera parte, sin embargo, no regresó al campo en el complemento y fue reemplazado por Orel Mangala.

El momento de la lesión de Nicolás Tagliafico

Tras el encuentro, el lateral campeón del mundo abandonó el estadio con una bota de inmovilización, un gesto que incrementó la preocupación. El entrenador Paulo Fonseca fue cauto pero poco optimista de cara al próximo compromiso. “Es muy comprometido pensar en que Nicolás pueda jugar el domingo en Metz”, reconoció el DT, quien evitó profundizar sobre la gravedad de la lesión a la espera de los estudios médicos.

La situación impacta directamente en la Selección Argentina, donde Tagliafico es una pieza clave para Lionel Scaloni, en un calendario sensible que incluye la Finalíssima ante España y la recta final rumbo al Mundial 2026. En lo deportivo, Lyon aseguró su clasificación en la Europa League, es cuarto en la Ligue 1 y tendrá una agenda cargada en las próximas semanas, mientras aguarda la evolución de uno de sus referentes.