Preocupación por Tagliafico: salió lesionado en Lyon y encendió las alarmas en la Selección

El lateral argentino sufrió un duro golpe en el triunfo del Lyon ante Young Boys y no entró a jugar el segundo tiempo.
La victoria del Olympique Lyon por 1-0 ante Young Boys por la Europa League quedó en un segundo plano por la preocupación que generó la lesión de Nicolás Tagliafico, quien sufrió un fuerte impacto en el primer tiempo y encendió las alarmas tanto en el club francés como en la Selección Argentina. El defensor fue reemplazado en el entretiempo y luego se lo vio con una bota ortopédica en su pie derecho.
La acción ocurrió a los 19 minutos del primer tiempo, cuando el suizo Gregory Wuthrich cayó dentro del área y, de manera involuntaria, terminó presionando con su cuerpo el tobillo derecho del argentino. Tagliafico quedó visiblemente dolorido y con dificultades para reincorporarse, aunque logró completar la primera parte, sin embargo, no regresó al campo en el complemento y fue reemplazado por Orel Mangala.
Tras el encuentro, el lateral campeón del mundo abandonó el estadio con una bota de inmovilización, un gesto que incrementó la preocupación. El entrenador Paulo Fonseca fue cauto pero poco optimista de cara al próximo compromiso. “Es muy comprometido pensar en que Nicolás pueda jugar el domingo en Metz”, reconoció el DT, quien evitó profundizar sobre la gravedad de la lesión a la espera de los estudios médicos.
La situación impacta directamente en la Selección Argentina, donde Tagliafico es una pieza clave para Lionel Scaloni, en un calendario sensible que incluye la Finalíssima ante España y la recta final rumbo al Mundial 2026. En lo deportivo, Lyon aseguró su clasificación en la Europa League, es cuarto en la Ligue 1 y tendrá una agenda cargada en las próximas semanas, mientras aguarda la evolución de uno de sus referentes.
