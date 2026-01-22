Mercado de Boca: Fluminense rechazó la oferta por Serna y la situación de Auzmendi

El extremo colombiano encaja en el perfil que busca Juan Román Riquelme para reforzar el ataque, luego de la frustrada llegada de Marino Hinestroza. En Boca entienden que todavía hay margen para avanzar si mejoran las condiciones económicas, aunque saben que el Flu tiene una posición firme respaldada por el contrato vigente del jugador, que se extiende hasta diciembre de 2027.

Mientras tanto, la dirigencia Xeneize no concentra todas sus fichas en Serna, las prioridades siguen siendo Ángel Romero, con negociaciones bien encaminadas, y Alexis Cuello, por quien Boca espera avanzar en los próximos días con San Lorenzo. Ambas gestiones aparecen por delante del colombiano en el orden de urgencias, en un contexto marcado por la necesidad de sumar atacantes de cara al debut en el Torneo Apertura.

En ese escenario surgió el nombre de Rodrigo Auzmendi, y si bien puertas adentro bajan la espuma, el delantero no es hoy una prioridad en Banfield y su situación se limita a un ofrecimiento y un sondeo informal. En Boca toman nota, atentos también a su posible ausencia en el debut del Taladro, pero sin acelerar, ya que el foco está puesto primero en cerrar a los nombres que encabezan la lista y reforzar el ataque pensando no solo en el inicio del torneo, sino también en la vuelta a la Copa Libertadores.