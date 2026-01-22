Hinchas de Alianza Lima fueron a buscar a jugadores denunciados por abuso sexual

La denuncia fue realizada por una joven argentina de 22 años. Según su relato, los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores la habrían abusado días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo. Al regresar a Argentina, la mujer hizo la presentación ante el Juzgado Correccional y Criminal N°61, donde aportó informes médicos y pruebas vinculadas al hecho.

69727e483d79e__993x610

Embed - Hinchas de ALIANZA LIMA INGRESAN POR LA FUERZA a MATUTE tras denuncia de ABUSO S*XUAL | #LR

Luego de conocerse la denuncia, la barra del club se reunió en las inmediaciones del estadio, golpeó y gritó, hasta lograr ingresar al campo. En videos registrados por periodistas, se puede ver y escuchar cómo los hinchas enfrentaron a los futbolistas, advirtiéndoles sobre posibles represalias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CRISTHIAMSIQUEN/status/2014386409142980845?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014386409142980845%7Ctwgr%5Ec4ac77e9f17923d44907482d1ea4a9de58e19983%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.24horas.cl%2Fdeportes%2Ffutbol-internacional%2Fhinchas-de-alianza-lima-irrumpen-en-entrenamiento-tras-grave-denuncia&partner=&hide_thread=false Barritas de Alianza Lima, llegaron hasta Matute, han bajado a la cancha con intención de agredir a los acusados. Descontrol total en Matute. pic.twitter.com/IfsZXClY7I — Cristhiams Ñiquen U. (@CRISTHIAMSIQUEN) January 22, 2026

Separación del plantel

El club decidió separar hasta nuevo aviso a Zambrano, Trauco y Peña Flores. Mediante un comunicado oficial, informaron que los jugadores quedaron fuera de la actividad mientras se desarrolla la investigación.

69727dc5a8533__912x912 Comunicado oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/srochadeportes/status/2014391226166886738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014391226166886738%7Ctwgr%5Ec4ac77e9f17923d44907482d1ea4a9de58e19983%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.24horas.cl%2Fdeportes%2Ffutbol-internacional%2Fhinchas-de-alianza-lima-irrumpen-en-entrenamiento-tras-grave-denuncia&partner=&hide_thread=false HINCHAS DE ALIANZA LIMA SE HACEN PRESENTE EN MATUTE#ÚLTIMAHORA | El #ComandoSvr alzó su voz de protesta contra los 3 jugadores implicados de violación. Los hinchas fueron en busca de #CarlosZambrano, #SergioPeña y #MiguelTrauco | #AlianzaLima pic.twitter.com/nuhkeykNjd — Samuel Rocha (@srochadeportes) January 22, 2026

El hecho se da en el contexto de la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay, donde el equipo disputó partidos amistosos contra Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile. Según la denunciante, los encuentros con los futbolistas comenzaron tras un encuentro previo, y continuaron en la habitación del hotel.

Las autoridades judiciales continúan con la investigación y la joven cuenta con asistencia legal y médica. Por su parte, el club mantiene medidas de resguardo y no emitió opiniones adicionales sobre la situación de los hinchas dentro del estadio. La tensión en el entorno deportivo sigue latente, mientras se esperan novedades sobre la causa judicial.