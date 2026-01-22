Hinchas de Alianza Lima fueron a buscar a jugadores denunciados por abuso sexual

La barra de Alianza Lima ingresó al estadio para enfrentar a Zambrano, Trauco y Peña Flores, denunciados por abuso sexual.
En la jornada de este jueves se vivieron momentos de tensión en el estadio de Alianza Lima. Un grupo numeroso de hinchas ingresó al campo de juego para confrontar a tres futbolistas que habían sido denunciados por abuso sexual.
La denuncia fue realizada por una joven argentina de 22 años. Según su relato, los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores la habrían abusado días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo. Al regresar a Argentina, la mujer hizo la presentación ante el Juzgado Correccional y Criminal N°61, donde aportó informes médicos y pruebas vinculadas al hecho.
Luego de conocerse la denuncia, la barra del club se reunió en las inmediaciones del estadio, golpeó y gritó, hasta lograr ingresar al campo. En videos registrados por periodistas, se puede ver y escuchar cómo los hinchas enfrentaron a los futbolistas, advirtiéndoles sobre posibles represalias.
El club decidió separar hasta nuevo aviso a Zambrano, Trauco y Peña Flores. Mediante un comunicado oficial, informaron que los jugadores quedaron fuera de la actividad mientras se desarrolla la investigación.
El hecho se da en el contexto de la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay, donde el equipo disputó partidos amistosos contra Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo de Chile. Según la denunciante, los encuentros con los futbolistas comenzaron tras un encuentro previo, y continuaron en la habitación del hotel.
Las autoridades judiciales continúan con la investigación y la joven cuenta con asistencia legal y médica. Por su parte, el club mantiene medidas de resguardo y no emitió opiniones adicionales sobre la situación de los hinchas dentro del estadio. La tensión en el entorno deportivo sigue latente, mientras se esperan novedades sobre la causa judicial.
