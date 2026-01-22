El trofeo original de la Copa del Mundo llega a Buenos Aires

La iniciativa forma parte del recorrido oficial que realiza el máximo símbolo del fútbol mundial y permitirá que el público argentino se acerque a la copa más codiciada del planeta. El evento se realizará el 20 de febrero de 2026 en La Rural, con acceso mediante entradas digitales con código QR.

Para participar por las entradas, los interesados deberán registrarse de manera gratuita entre el 19 de enero de 2026 y el 18 de febrero de 2026 a las 09:00 horas, sin obligación de compra y siendo mayores de 18 años. El registro debe realizarse en el sitio oficial: https://www.coca-cola.com/ar/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026/trophy-tour

El proceso incluye completar los datos personales, validar el correo electrónico y aceptar las Bases y el Aviso de Privacidad. Cada persona podrá participar una vez por día y el sistema informará de manera inmediata si resulta potencial ganador.

copa del mundo

El premio consiste en dos entradas digitales para asistir al Tour del Trofeo, presentado por Coca-Cola. La promoción cuenta con un cupo limitado, por lo que la entrega de entradas estará sujeta a disponibilidad.

Las entradas podrán canjearse hasta el 18 de febrero de 2026, seleccionando una de las 10 franjas horarias disponibles, entre las 09:00 y las 19:00, según disponibilidad al momento del canje.

Además, quienes no resulten ganadores por esta vía tendrán otras alternativas para acceder a las entradas a través de promociones y acciones de los socios participantes en Argentina, entre ellos Shell, Axion, McDonald’s, Pedidos Ya y Rappi.

La propuesta busca acercar a los hinchas al corazón del fútbol mundial y ofrecer una experiencia inolvidable junto al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, uno de los íconos más importantes del deporte a nivel global.