Torneo Apertura: Aldosivi y Defensa y Justicia empataron sin goles en el inicio del campeonato

El resultado no deja un mal sabor para el conjunto de Guillermo Farré, que presentó un plantel casi renovado y con varios futbolistas que llegaron sobre el cierre del mercado, con un total de 15 incorporaciones. En ese escenario, sumar en casa y no perder aparece como un punto positivo ante un rival que tiene una idea de juego más consolidada y mayor continuidad en su proceso.

En el desarrollo, Defensa fue levemente superior en el primer tiempo, con mayor control de la pelota y algunas aproximaciones aisladas. Axel Werner respondió bien ante un tiro libre de Rubén Botta y poco más, mientras que del otro lado Fiermarín casi no tuvo intervención. La falta de un delantero definido en Aldosivi se notó y las apuestas por la velocidad de Guzmán y Palavecino no alcanzaron para generar peligro real.

El complemento mantuvo la misma tónica, con un partido cortado y sin fluidez, que solo parecía poder destrabarse con alguna pelota parada. Lo más relevante llegó en el cierre, cuando un choque entre Damián Fernández y Lucas Souto obligó al ingreso de la ambulancia y generó preocupación. Por suerte, el defensor del Halcón se recuperó rápidamente y fue trasladado por precaución, en un final que resumió una tarde sin fútbol y con pocas emociones en Mar del Plata.

Así retiraron a Damián Fernández del campo de juego