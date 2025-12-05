Sorteo Mundial 2026: cómo quedaron los 12 grupos

Luego de dos horas de ceremonia, el grupo de la selección argentina será el J junto a Argelia, Austria y Jordania. Las sedes donde jugará "La Scaloneta" serán en Kansas, San Francisco y Dallas.

La ceremonia inició con un show musical protagonizado por el cantante italiano Andrea Bocelli. Luego se presentó a los anfitriones del programa, Heidi Klum (modelo, y conductora conocida por haber sido uno de los Ángeles de Victoria's Secret) y Kevin Hart (actor y comediante estadounidense). Que animaron al publico y dieron Lugar a Gianni Infantino para dar su discurso de bienvenida. Luego salió a escena Robbie Williams para el segundo show de la noche donde cantó "Dreams" junto a Nicole Scherzinnger.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió el "FIFA Peace Prize", un reconocimiento simbólico destinado a destacar iniciativas vinculadas a la promoción de la paz a través del deporte. Recibió un trofeo y una medalla, y se mostró agradecido por el premio recibido. "Muchas gracias a todos. Es un gran honor. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer Melania... Nunca he visto una forma de trabajar tan importante como la que hemos tenido con los líderes de México y Canadá. Pero lo más importante es que el mundo sea un sitio seguro. Gracias a todos, espero que paséis un buen día", expresó.

Trump

Presencia argentina

Hubo mucha presencia Argentina para esta ocasión donde destacaron a Maxi Rodríguez, Sebastien Becaccece (Actual DT de Ecuador), Gustavo Alfaro (Técnico de Paraguay) y obviamente toda la comitiva de la Selección Argentina.

Scaloni fue el designado para entregar la copa del mundo en la previa del sorteo y habló de la recordada final de Qatar 2022: "La recuerdo como una final inolvidable, pasaron un montón de cosas. El equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que ese partido podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo, seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso espera nuestra gente de nosotros y lo volveremos a intentar", expresó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, convocó nuevamente a Donald Trump, Claudia Sheinbaum (presidenta de México) y Mark Carney, primer ministro de Canadá, para participar en el sorteo sacando las bolillas correspondientes a los países anfitriones. Según lo establecido previamente, México quedó asignado al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Sacloni Lionel Scaloni ingresó el trofeo de la Copa del Mundo al evento

La conducción del evento pasó a cargo del exfutbolista inglés Rio Ferdinand y la periodista Samantha Johnson, y en el escenario central estuvieron presentes las cuatro figuras elegidas por la FIFA para extraer las bolillas del resto de las selecciones participantes. Los encargados fueron Tom Brady (siete veces campeón del Super Bowl), Wayne Gretzky (considerado el mejor jugador del hockey sobre hielo), Aaron Judge (siete veces All Star de la MLB), y Shaquille O’Neal, (ganador de cuatro títulos en la NBA).

Para cerrar con la etapa de los show, la cantante estadounidense Lauryn Hill se sumó como invitada especial y protagonizó el último previo al inicio del sorteo.

Para cerrar estuvieron los Village People para cantar su clásico "YMCA" y así ya ir pensando en la gran cita mundialista donde la selección debutará frente a Argelia en el Kansas City Stadium el Martes 16 de Julio de 2026.

argentina-sorteo-mundial_862x485

Fase de Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Repechaje UEFA (Dinamarca, Macedonia, Rep. Checa e Irlanda)

Grupo B

Canadá

Repechaje UEFA (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia)

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Repechaje UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Paises Bajos

Japón

Repechaje UEFA (Ucrania, Polonia, Suecia o Albania)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Repechaje FIFA (Iraq, Bolivia, Surinam)

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Uzbekistán

Colombia

Repechaje FIFA (Republica del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Grupo L