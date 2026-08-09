De Paul marcó un golazo para Inter Miami y se lo dedicó a Messi

La emoción volvió a hacerse presente a los 10 minutos. Desde una de las tribunas, los simpatizantes de Inter Miami desplegaron una bandera con un mensaje sencillo pero contundente para el capitán: "¡Fuerza, Leo!". El gesto fue acompañado por el reconocimiento de todo el estadio hacia el futbolista, ausente debido al viaje a Rosario para despedir a su padre.

De Paul protagonista

En ese contexto, De Paul asumió la responsabilidad de llevar la cinta y también se convirtió en el protagonista del primer gol del partido. A los 32 minutos, el mediocampista recibió fuera del área y sacó un potente remate que se metió en el arco de Monterrey para establecer el 1-0.

El festejo fue todavía más significativo que el gol. De Paul se quitó la camiseta de Inter Miami y debajo apareció la camiseta de Messi. El gesto fue una manera de acompañar a su amigo en un momento especialmente doloroso y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Sin embargo, la noche que había comenzado con una fuerte carga emocional terminó con una derrota para el equipo local. Monterrey salió decidido en el segundo tiempo y consiguió igualar rápidamente el partido.

Apenas a los 47 minutos, Hugo Cuypers aprovechó una desatención defensiva de Inter Miami y estableció el 1-1. El equipo mexicano, dirigido por el argentino Matías Almeyda, tomó confianza a partir de la igualdad y comenzó a adelantarse en el campo de juego.

Inter Miami, en cambio, fue perdiendo protagonismo. Sin Messi, el equipo no consiguió sostener el ritmo del primer tiempo y comenzó a sufrir los ataques de un Monterrey que entendió que podía llevarse algo más de su visita a Miami.

La victoria de Monterrey

La insistencia del conjunto mexicano finalmente tuvo premio en el tramo final. A los 90 minutos, Ricardo Chávez protagonizó una buena acción individual y consiguió generar el espacio necesario para asistir a Diego Rossi. El delantero apareció cerca del arco defendido por Rocco Ríos Novo y empujó la pelota para establecer el 2-1.

El golpe fue definitivo. Inter Miami no tuvo tiempo para reaccionar y terminó perdiendo en casa un partido que había comenzado ganando y que, por el contexto, había estado marcado por el homenaje a Messi y a su familia.

La jornada, de todos modos, dejó una imagen que trascendió el resultado. De Paul, que compartió con Messi años inolvidables en la Selección argentina y construyó una estrecha amistad con el capitán, decidió acompañarlo desde la distancia con un gesto tan simple como contundente: llevar su camiseta debajo de la propia y mostrársela a todo el estadio después de marcar.

La ausencia de Messi se sintió dentro de la cancha, pero también quedó claro que el argentino estuvo presente de otra manera. Desde las tribunas, con la bandera de "¡Fuerza, Leo!", desde el minuto de silencio y, especialmente, a través del homenaje de De Paul, Inter Miami convirtió una noche de fútbol en una muestra de cariño hacia su capitán.

El resultado, finalmente, favoreció a Monterrey. El equipo de Almeyda remontó el encuentro y se llevó un triunfo por 2-1 en el Nu Stadium. Para Inter Miami quedó la tristeza por la derrota, pero también una jornada atravesada por la solidaridad con Messi, que permanece en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre Jorge.