De Paul marcó un golazo para Inter Miami y se lo dedicó a Messi

Rodrigo De Paul llevó la cinta de capitán ante Monterrey por la ausencia de Lionel Messi, quien viajó a Rosario tras la muerte de su padre, Jorge.
Inter Miami vivió una noche cargada de emociones. Sin Lionel Messi, quien viajó a la Argentina para despedir a su padre Jorge, el equipo de Miami recibió a Rayados de Monterrey por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026 y protagonizó un partido especial desde el comienzo. Rodrigo De Paul, uno de los grandes amigos y compañeros del capitán argentino, tomó la cinta que habitualmente lleva la Pulga y tuvo un gesto que conmovió a todos: marcó un golazo, se sacó la camiseta y mostró que debajo llevaba la número 10 de Messi.
El homenaje comenzó incluso antes de que la pelota empezara a rodar. Inter Miami había expresado públicamente sus condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi y los hinchas presentes en el Nu Stadium acompañaron al futbolista argentino en una jornada marcada por el dolor.
"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", había expresado el club en la previa del encuentro. Poco antes del comienzo se realizó además un minuto de silencio en memoria del padre del astro argentino.
La emoción volvió a hacerse presente a los 10 minutos. Desde una de las tribunas, los simpatizantes de Inter Miami desplegaron una bandera con un mensaje sencillo pero contundente para el capitán: "¡Fuerza, Leo!". El gesto fue acompañado por el reconocimiento de todo el estadio hacia el futbolista, ausente debido al viaje a Rosario para despedir a su padre.
En ese contexto, De Paul asumió la responsabilidad de llevar la cinta y también se convirtió en el protagonista del primer gol del partido. A los 32 minutos, el mediocampista recibió fuera del área y sacó un potente remate que se metió en el arco de Monterrey para establecer el 1-0.
El festejo fue todavía más significativo que el gol. De Paul se quitó la camiseta de Inter Miami y debajo apareció la camiseta de Messi. El gesto fue una manera de acompañar a su amigo en un momento especialmente doloroso y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada.
Sin embargo, la noche que había comenzado con una fuerte carga emocional terminó con una derrota para el equipo local. Monterrey salió decidido en el segundo tiempo y consiguió igualar rápidamente el partido.
Apenas a los 47 minutos, Hugo Cuypers aprovechó una desatención defensiva de Inter Miami y estableció el 1-1. El equipo mexicano, dirigido por el argentino Matías Almeyda, tomó confianza a partir de la igualdad y comenzó a adelantarse en el campo de juego.
Inter Miami, en cambio, fue perdiendo protagonismo. Sin Messi, el equipo no consiguió sostener el ritmo del primer tiempo y comenzó a sufrir los ataques de un Monterrey que entendió que podía llevarse algo más de su visita a Miami.
La insistencia del conjunto mexicano finalmente tuvo premio en el tramo final. A los 90 minutos, Ricardo Chávez protagonizó una buena acción individual y consiguió generar el espacio necesario para asistir a Diego Rossi. El delantero apareció cerca del arco defendido por Rocco Ríos Novo y empujó la pelota para establecer el 2-1.
El golpe fue definitivo. Inter Miami no tuvo tiempo para reaccionar y terminó perdiendo en casa un partido que había comenzado ganando y que, por el contexto, había estado marcado por el homenaje a Messi y a su familia.
La jornada, de todos modos, dejó una imagen que trascendió el resultado. De Paul, que compartió con Messi años inolvidables en la Selección argentina y construyó una estrecha amistad con el capitán, decidió acompañarlo desde la distancia con un gesto tan simple como contundente: llevar su camiseta debajo de la propia y mostrársela a todo el estadio después de marcar.
La ausencia de Messi se sintió dentro de la cancha, pero también quedó claro que el argentino estuvo presente de otra manera. Desde las tribunas, con la bandera de "¡Fuerza, Leo!", desde el minuto de silencio y, especialmente, a través del homenaje de De Paul, Inter Miami convirtió una noche de fútbol en una muestra de cariño hacia su capitán.
El resultado, finalmente, favoreció a Monterrey. El equipo de Almeyda remontó el encuentro y se llevó un triunfo por 2-1 en el Nu Stadium. Para Inter Miami quedó la tristeza por la derrota, pero también una jornada atravesada por la solidaridad con Messi, que permanece en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre Jorge.
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