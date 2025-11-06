Cristiano Ronaldo le bajó el precio al Mundial de Messi: "¿Cuántos ganó Argentina antes de él?"

“¿Cuántas Copas del Mundo ganó Argentina antes de Messi? No lo sé, ¿Dos veces? Es normal. Esos países están hechos para las grandes competencias. ¿Si Brasil gana la Copa del Mundo va a ser una sorpresa? No. ¿Si Portugal gana el Mundial va a sorprender al mundo? Sí, pero mi mente no piensa en eso. ¿Podemos ganarlo? Sí, vamos a pelear por eso", expresó uno de los máximos ídolos del Real Madrid.

Luego, redobló la apuesta: "Yo gané 3 títulos en la historia de Portugal. Antes Portugal no había ganado nada". Con el combinado nacional, el delantero de 40 años consiguió la Eurocopa en 2016 y la UEFA Nations League en 2019 y 2025, los únicos títulos que ganaron los Lusos.

image

La histórica rivalidad de Ronaldo con Messi continúa presente y motivada por el atacante del Al-Nassr. En la entrevista, también afirmó ser superior al rosarino: "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".

La Copa del Mundo 2026 será la última bala que le queda a Cristiano en la recámara para obtener en dicho certamen. En 2006, cayó en semifinales ante Alemania y cuatro años más tarde, en Sudáfrica, fue abatido 1-0 en octavos de final por la campeona España. Luego, en Brasil 2014 quedó eliminado en fase de grupos, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 se despidió en octavos y cuartos de final, respectivamente.

De todos modos, en la entrevista mano a mano, aseguró que "no es un sueño" y que no define al mejor de la historia "una competición de seis o siete partidos".