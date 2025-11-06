Selección Argentina: los convocados por Lionel Scaloni para el amistoso con Angola

La Scaloneta tendrá un solo duelo de preparación en la próxima fecha FIFA, que se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre, con horario a confirmar, en Luanda, la capital del país africano. La idea del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es continuar probando jugadores, tal como lo hizo a principios de este mes en Estados Unidos, donde venció a Venezuela y Puerto Rico.

De los principales exponentes de los convocados para el amistoso, están el capitán Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Giovani Lo Celso. Gerónimo Rulli y Walter Benítez serán los dos arqueros, mientras que el Dibu tendrá su descanso y Facundo Cambeses se quedará en Racing.

Scaloni decidió no convocar jugadores del fútbol argentino teniendo en cuenta que se está disputando el tramo final del año: por eso, además del guardameta de La Academia, no fueron citados Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero de River, y Leandro Paredes de Boca.

image

Otros nombres que estuvieron ante Venezuela y Puerto Rico pero se quedaron sin su lugar son Leonardo Balerdi, lesionado en Olympique de Marsella, y Franco Mastantuono, atacante de Real Madrid, que padece una pubalgia. Con varias ausencias importantes, Scaloni también sorprendió con algunas de las inclusiones que llamaron la atención.

Se trata del regreso de Valentín Barco, de gran presente en el Racing de Estrasburgo. En el elenco francés también atraviesa un enorme momento goleador Joaquín Panichelli, surgido de River y que fue citado por primera vez.

Por otro lado, Gianluca Prestianni, una de las grandes figuras de la Sub 20 de Diego Placente en el Mundial de Chile, se ganó su lugar entre los convocados y podría tener su estreno con la Mayor, misma situación que atraviesa Máximo Perrone, compañero de Nicolás Paz (también convocado) en el Como de Italia.