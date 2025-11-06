"Puedo felicitar a un zurdo": el reconocimiento de Javier Milei a Lionel Messi

"Me alegra poder compartir escenario con uno de los máximos deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi", comenzó diciendo. "Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros", agregó y cerró entre risas: "Y es la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo, ja".

Milei participó de la segunda jornada del America Business Forum, donde este miércoles Messi fue una de las principales figuras. Si bien coincidieron en el evento realizado en Miami, no trascendió si el astro argentino y el presidente compartieron alguna charla.

Milei en el America Business Forum: "Me alegra compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas, Lionel Messi. Y la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo"

Messi dijo presente este miércoles en el America Business Forum en Miami, un evento que reunió a personalidades destacadas del deporte, la política y los negocios. Entre ellos, el presidente top del mundo Donald Trump, Gianni Infantino de la FIFA, la ex tenista Serena Williams y el actor Will Smith, entre otros.

En su turno, el 10 habló de todo para cerrar la jornada, entrevistado por el alcalde saliente de Miami, Francis Suárez. En el estadio techado de Miami Heat, con gente en las tribunas y en sillas en el campo de juego, Leo apareció en el final con una vestimenta bien cool y su onda de siempre.

Y una de las frases fuertes que dejó fue la comparación que hizo entre haber ganado el Mundial de Qatar y el nacimiento de sus tres hijos, cuando le preguntaron qué había sentido en 2022: "Salvando las distancias porque no tiene nada que ver, pero cuando gané la Copa del Mundo a nivel profesional tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos. Una sensación que es difícil de explicar, es tan especial y tan grande que todo lo que diga queda corto".