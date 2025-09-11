Gabriel Arias cerró su cuenta de Instagram en medio de las críticas por su nivel en Racing

Los últimos partidos de Arias defendiendo el arco de Racing fueron malos, en cuanto a los números y a su actuación individual: recibió 11 goles en cinco encuentros y en varios de ellos tuvo responsabilidad. En el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores reaccionó tarde y no llegó a tapar a David Terans, quien de cabeza marcó el único tanto.

Luego, tuvo errores con Argentinos Juniors, Unión y en el partido de vuelta con Peñarol. Ante el Bicho se le escapó una pelota que parecía sencilla tras un leve contacto con Santiago Sosa y, al manotearla, se la dejó servida a Alan Lescano. Ante Unión salió mal a cortar un córner y la pelota le cayó servida a Marcelo Estigarribia para anotar el empate transitorio.

Ya en el segundo tiempo, abandonó sin éxito su área para cortar un ataque de Agustín Colazo por el sector derecho y Augusto Solari anotó el tercero del Tatengue con el arco a su merced. Para colmo, en los últimos días se instaló una supuesta pelea con Gustavo Costas que habría comenzado cuando el DT lo reemplazó antes de unos hipotéticos penales frente a Peñarol.

A través de un posteo en sus redes sociales, Racing se encargó de desmentir esta disputa. “Pelearme con Gustavo sería pelearme con Racing. Y nunca en mi vida haría eso", explicó el arquero.

Costas, en una reciente entrevista con TyC Sports, dejó atrás cualquier sospecha sobre una pelea. "Con Gabi tengo una relación que va más allá del técnico y jugador". Y aseguró con respecto a lo sucedido ante el Carbonero: "Yo no lo haría ese cambio pero le pregunté a los entrenadores de arquero cómo haría para sacar para poner a otro y todos me dijeron que no le diga porque va a tener eso en la cabeza. Le pedí disculpas y le expliqué. Es el que más ganó, es un ejemplo. Tengo una relación bárbara con él".