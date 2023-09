Racing: Gago espera por Roger Martínez y la vuelta de Vecchio

Vecchio, quien no juega desde octubre del 2022 a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lleva dos entrenamientos seguidos a la par del grupo y todo indica que el partido de este sábado en el Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Argentina será el de su vuelta a las canchas.

El volante de 34 años se había sumado a las prácticas junto al resto del plantel a mediados de agosto, y se intuía que en la revancha con Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores iba a ser convocado. Sin embargo, por malestares estomacales y anginas quedó marginado, y luego de otro par de encuentros de ausencia, de no mediar imprevistos será convocado e irá al banco de suplentes ante Huracán.

vecchio apaisada racing.png Emiliano Vecchio podría volver tras casi un año de inactividad.

Hasta el momento de su lesión, Vecchio era una pieza clave en el esquema de Gago, y rápidamente se había transformado en una de las figuras del equipo, con tres goles y cuatro asistencias en 14 partidos.

Por otro lado, el cuerpo técnico espera por la evolución de Roger Martínez, quien a pesar de que sumó minutos contra Boca, fue solo por la importancia del encuentro, ya que no estaba totalmente recuperado de su desgarro en el bíceps femoral. En el entrenamiento del jueves el colombiano trabajó a la par de sus compañeros pero no participó del ensayo táctico.

Si será convocado para enfrentar a Huracán lo decidirá Gago luego de la práctica del viernes, última antes de viajar. Lo positivo es que Roger ya no siente dolores en la zona afectada, pero el DT no quiere arriesgarlo: si viaja será suplente, si no esperará hasta el próximo fin de semana, cuando Racing juegue con San Lorenzo por la Copa de la Liga.

Vale destacar que ante el Globo Gago no podrá contar con los seleccionados Gabriel Arias, Juanfer Quintero y Juan Nardoni, ni con el lesionado Aníbal Moreno (desgarro en el sóleo de la pierna izquierda), que en la práctica hizo gimnasio y kinesiología. Por su parte, Johan Carbonero y Nazareno Colombo hicieron trabajos en campo para continuar con la puesta a punto de sus respectivas lesiones.

El posible equipo de Racing para jugar con Huracán

Matías Tagliamonte; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz o Jonathan Gómez, Santino Vera, Agustín Almendra o Baltazar Rodríguez; Gabriel Hauche, Maxi Romero, Agustín Ojeda.