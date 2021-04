Racing intentará seguir sumando frente a Arsenal

El encuentro, válido por la décima fecha de la Zona A, se jugará desde las 13.30 en el estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de Fox Sports,

Racing cuenta con 15 unidades en la Zona A y forma parte de un grupo de equipos que se distancian entre si por tres o cuatro puntos. Por lo tanto un triunfo o una derrota de cualquiera de ellos los acerca o los aleja a la clasificación.

La coyuntura de Racing es particular. Tiene buenos jugadores y todo estaría dispuesto para que el equipo tenga una actitud agresiva y con buen trato de balón, pero, por el contrario, la formación que dirige Juan Antonio Pizzi no tiene elaboración de juego, es lenta, no expone un esquema y depende en la ofensiva de Enzo Copetti (5 goles en 11 partidos), su figura llegada desde Atlético de Rafaela.

Por ahora, salvo la debacle ante River por la final de la Recopa, Racing avanzó a octavos de final de la Copa Argentina, jugando mal ante Sportivo Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan (clasificó con remates desde el punto penal), se quedó con el clásico ante Independiente, más allá de un inexistente penal que le dio la victoria, y está en una expectante posición en el torneo doméstico.

Por ahora esos resultados avalan el ciclo de Pizzi, pero todo dependerá del grado de fortuna y efectividad que pueda sostener la "Academia", manteniendo su actual rendimiento.

Arsenal, con el entrenador Sergio Rondina con muchas chances de abandonar el cargo en junio próximo, recién pudo ganar su primer partido ante Godoy Cruz en Mendoza la semana pasada por 3 a 2.

El equipo del Viaducto perdió los cinco primeros de esta Copa y tiene cinco unidades. Arsenal, que siempre tuvo una formación muy competitiva, se desprendió de muchos valores importantes y Rondina no puede hacer milagros.

Hoy la prioridad del equipo de Sarandí es sumar puntos más para elevar su promedio que bajó de manera considerable ubicándose 17mo. en la futura tabla que definirá los descensos.

PROBABLES FORMACIONES

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Julián Navas, Gastón Suso y Nicolás Castro; Maximiliano Rogoski, Leonel Picco, Emiliano Méndez y Jesús Soraire; Alan Ruiz; y Jhonatan Candia. DT: Sergio Rondina.

Racing Club: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Maximiliano Lovera o Matías Rojas, Kevin Gutiérrez, Lorenzo Melgarejo y Leonel Miranda; Tomás Chancalay y Enzo Copetti . DT: Juan Antonio Pizzi.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Arsenal de Sarandí.

Hora: 13.30.

TV: Fox Sports