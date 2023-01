Racing: Las dudas de Fernando Gago para la final con Boca

Si bien todavía faltan tres días, Gago ya empieza a probar variantes. Fiel a su estilo, no da pistas ni indicios de lo que pueda llegar a plantear, pero salvo imprevistos, hay varios nombres que parecen tener su lugar fijo.

Una de las dudas pasa por Maxi Moralez, quien todavía no recibió la habilitación del TMS, sistema que regula las transferencias internacionales. Se espera que llegue el miércoles, y de ser así -o al menos, antes del viernes- el ex New York FC iría de arranque.

Por otro lado, el DT espera por Matías Rojas, quien hace ya varios días se entrena diferenciado por una sobrecarga muscular. Lo esperarán hasta último momento, pero ante este panorama parece difícil que pueda llegar a ser titular. Así, sería Gabriel Hauche quien se sitúe por el costado derecho del ataque.

Y la otra incógnita está en el lateral derecho, donde el refuerzo Óscar Opazo, Iván Pillud y Juan José Cáceres pelean por un lugar, aunque los primeros dos corren con ventaja. La tercera de las incorporaciones, Juan Nardoni, se sentaría en el banco de suplentes, al igual que Nicolás Reniero, quien volvió de Argentinos.

Pasando en limpio, la formación de Racing para enfrentar a Boca podría estar conformada por: Gabriel Arias; Óscar Opazo ó Iván Pillud, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Maxi Moralez; Matías Rojas ó Gabriel Hauche, Maximiliano Romero y Johan Carbonero.