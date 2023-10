En primer lugar, el Mago habló de lo que significó la renuncia de Fernando Gago como DT del club. "Nunca es grato que pasen estas cosas, tener dos años de gestión con un entrenador es muy raro en este contexto del fútbol argentino. Los futbolistas estaban consustanciados con su idea, pero uno sabe que estas cosas pasan, se abren y se cierran ciclos", afirmó Capria.

En la misma sintonía, agregó: "Nadie quiere que las cosas salgan mal, todos hacemos lo imposible para que todo vaya perfecto. Se generó una tormenta de arena difícil de sortear y el desenlace fue que se vaya el entrenador, hay un caldo de cultivo que buscaba algún culpable y me tocó a mí, como pasa siempre con las caras visibles de una gestión".

Luego, sobre su rol como mánager del club expresó:"Mi tarea no se resume a un mercado de pases, tengo que estar para contener a los jugadores y al cuerpo técnico en todo lo que necesiten y estar cerca de ellos. Hay un montón de aristas que manejo, no puedo estar explicando cada una de las cosas que hago".

"Yo hago cosas que se basan en la calidad y no en la cantidad, pero no puedo estar informado qué hago en cada momento. En parte es una gestión silenciosa, trabajamos mucho en los jugadores que traemos en todo sentido, pero no puedo ir con un parlante contando con quiénes hablé antes de que venga un jugador", confesó Capria.

"No tengo problema con las críticas, cuando uno está en este rol sabe que lo están evaluando todo el tiempo, pero no me gustan los golpes bajos porque son innecesarios", comentó Capria, y sumó: "No pensé en renunciar, tengo contrato hasta el año que viene, pero también entiendo que estoy en constante evaluación".

El Mago también se refirió al próximo DT de Racing, pero no quiso dar muchos detalles al respecto. "Yo no voy a dar nombres propios porque hay un abanico de entrenadores y uno tiene que ser prudente. Siempre busqué un perfil de entrenador con un estilo que se parezca al del plantel, pero con respecto al DT no hemos tomado ninguna decisión. Los jugadores están contentos con Sebastián (Grazzini) y Ezequiel (Videla)", sentenció.

Por último, el mánager de La Academia dio sus sensaciones sobre los refuerzos que llegaron a mitad de año. "Uno incorpora proyectando, no podes pensar solamente en el presente. Roger (Martínez) cuando vino se acomodó físicamente y tuvo una lesión muscular como le pudo haber pasado a cualquier jugador, es parte de la normalidad. Él venía con cierta inactividad, y si pudiese volver el tiempo atrás los incorporaría otra vez".

"Hoy por hoy hay que hacer malabares para que esta clase de jugadores vengan a Argentina, es muy difícil porque nuestros competidores tienen otra billetera. Armar un plantel como este es difícil, no todos los equipos tienen la suerte de tener a esta clase de futbolistas", finalizó Capria.