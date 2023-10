Tevez: "Que la gente cante por ser campeón me genera entusiasmo"

"No hay que olvidarse que los muchachos hace 2 o 3 meses eran resistidos por la gente y, a pesar de que ya estemos en la recta final, puede pesar el transcurso del año y tengo que estar atento a eso. Que la gente cante por ser campeón me genera entusiasmo, me levanto pensando en Independiente y cómo hacer las cosas bien para seguir mejorando", expresó el entrenador en conferencia de prensa desde el estadio Libertadores de América, luego de la goleada 3-0 ante Barracas Central.

En cuanto al encuentro, el técnico comentó: "Independiente hizo un partido muy bueno en todas las líneas, estamos buscando una identidad y eso hace que vayamos todos por el mismo lado. Tenemos ilusión y creo que es importante que los muchachos entiendan que esto es lo que quiere ver el hincha".

Y agregó: "Por cómo se dio el partido, sin complicaciones, es obvio que se puede decir que fue uno de los mejores partidos. Por eso todos los jugadores se destacaron y no solamente Iván Marcone, por el que todos me preguntan, pero que yo lo veía en los entrenamientos siempre creciendo y es lo que muestra ahora en la cancha".

"Me quedo con las dos facetas del equipo, la ofensiva y la defensiva (es uno de los que menos goles recibió en el torneo). Porque todos los partidos son importantes y por eso seguimos con la misma mentalidad de que cada partido vale seis o nueve puntos", apuntó.

En cuanto a su continuidad en el club, el entrenador dijo: "Sobre mi contrato no se habló nada y se hará a fin de año cuando se analice y evalúe todo lo realizado, que jugadores se quedarán y a quienes queremos traer. Pero, hoy los muchachos están muy bien y acá se juega como se practica".

"Nosotros estamos jugando finales todas las semanas y yo estoy para ayudar a los jugadores en cada cosita que les haga falta", remarcó.

Sobre River Plate, el próximo rival de Independiente, Tevez señaló: "Recién el sábado pondremos la mente en ese partido. Lo voy a tomar con la misma seriedad que lo hice hasta ahora. Seguramente Santiago (Toloza) empiece a trabajar con nosotros mañana, pero tendrá que ponerse bien físicamente y va a tener que trabajar mucho".

Tevez dio la conferencia de prensa con un vendaje en su ceja izquierda luego del accidente doméstico que sufrió en la previa del partido contra Barracas Central.