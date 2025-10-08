Racing sondeó dos jugadores en busca de sumar un refuerzo para la Copa Libertadores

Racing envió ofertas por préstamos con cargo y con opción de compra por ambos jugadores, como primer acercamiento. Si bien en el caso del delantero de Platense no trascendieron cifras, lo cierto es que en el caso del jugador de San Lorenzo el monto del cargo ascendería a los 300.000 dólares, cifra lejana a las pretensiones del Ciclón.

"Cuello es un jugador que no puede valer menos de 10 millones de dólares", aseguró esta mañana Ulises Morales, presidente de la Asamblea de San Lorenzo, dejando en claro que cualquier interés por el delantero deberá venir acompañado de una abundante cifra económica para un club con una importante crisis dirigencial.

Por otro lado, Racing descartó las posibilidades de Milton Giménez, Enzo Copetti y Sebastián Villa, quienes son considerados intransferibles en sus clubes. En el caso del delantero de Boca, incluso, su cláusula de recisión asciende a los 15 millones de dólares, por lo que es inviable, a pesar de ser jugadores del gusto de Gustavo Costas.

Racing disputará el miércoles 22, desde las 21.30, el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores con Flamengo en Brasil, en donde buscará sacar un buen resultado para la revancha, del 29 a partir del mismo horario, en el Cilindro de Avellaneda.