Mundial Sub-20: Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y clasificó a los cuartos de final

El equipo comandado por Diego Placente vapuleó al conjunto africano con un doblete de Maher Carrizo y tantos de Alejo Sarco y Mateo Silvetti.

Argentina goleó 4 a 0 a Nigeria y clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20, instancia en la que se enfrentará a México. El equipo comandado por Diego Placente vapuleó al conjunto africano con un doblete de Maher Carrizo (figura en Vélez) y tantos de Alejo Sarco (es jugador de Bayer Leverkusen de Alemania) y Mateo Silvetti (está en Inter Miami).

La Albiceleste madrugó a Nigeria con un gol de Alejo Sarco al minuto de juego. El delantero empujó el balón a pocos metros del arco con su merced después de que el arquero salga mal en busca de cortar el ataque argentino. Y, con una tremenda contundencia, pocos minutos después logró el 2-0 en el marcador.

Maher Carrizo amplió la diferencia en el marcador a los 22 minutos con una buena ejecución de un tiro libre cercano. Después, a los 38', el árbitro italiano Maurizio Mariani cobró penal para Nigeria. Sin embargo, después revisó la jugada en el VAR y, tras varias repeticiones, consideró que no fue infracción de la defensa de la Albiceleste.

Y, en la última del primer tiempo, Santino Barbi, arquero de Argentina y Talleres de Córdoba, achicó rápido y tapó un remate cercano de Daniel Daga con un manotazo para salvar a la Albiceleste. De esta manera, con un 2 a 0 arriba del marcador, Argentina se fue al entretiempo.

Maher Carrizo, a los siete minutos del complemento, estampó el 3 a 0 en el marcador. Milton Delgado, promesa de Boca, robó tras una presión fuerte y dejó mano a mano al pibe de Vélez, que con mucha tranquilidad disparó para vencer la resistencia del arquero nigeriano y liquidar la historia.

Si bien ya estaba decretada la victoria, Mateo Silvetti hizo lo que quiso dentro del área y sacó un gran remate para el 4 a 0 final a favor de Argentina ante Nigeria. Ahora, la Albiceleste se enfrentará por los cuartos de final a México, que viene de sacar con un contundente 4 a 1 al local Chile.

