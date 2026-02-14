Racing visita a Banfield y va por segundo triunfo: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Pedro Troglio suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, igualó 1-1 con Huracán y cayó 1-0 frente a Sarmiento y Belgrano. El Taladro tiene como objetivo principal engrosar su promedio en 2026 y sabe que hacerse fuerte en casa será determinante.

b6336644-2c98-4c35-bafd-440e1e52d064 Banfield necesita sumar en el Sur para mejorar su arranque y tomar aire en la tabla anual. Foto: Prensa Banfield

Por su parte, el conjunto conducido por Gustavo Costas logró cortar la mala racha el último fin de semana al imponerse 2-1 sobre Argentinos Juniors en el Cilindro. Antes había perdido ante Gimnasia, Rosario Central y Tigre. La Academia, último subcampeón del fútbol argentino y ya sin Juan Nardoni tras su venta a Gremio, apunta a meterse en los octavos del Apertura y a no perder terreno en la clasificación a copas internacionales 2027.

racing Racing contará con público visitante: APreViDe autorizó 5.000 populares y 600 plateas para los hinchas académicos.

Las posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17:30.

TV: TNT Sports Premium.