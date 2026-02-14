Racing visita a Banfield y va por segundo triunfo: hora, TV y formaciones

Se enfrentarán por la quinta fecha del torneo. Ambos equipos tuvieron un comienzo irregular. Los de Gustavo Costas vienen de ganarle a Argentinos 2 a 1 y apuntan a meterse en la próxima fase del Apertura.
Banfield recibirá este sábado desde las 17.30 a Racing en el estadio Florencio Sola, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos ganaron solo un partido en el campeonato y buscarán acomodarse en la Zona B.
El equipo dirigido por Pedro Troglio suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, igualó 1-1 con Huracán y cayó 1-0 frente a Sarmiento y Belgrano. El Taladro tiene como objetivo principal engrosar su promedio en 2026 y sabe que hacerse fuerte en casa será determinante.
Por su parte, el conjunto conducido por Gustavo Costas logró cortar la mala racha el último fin de semana al imponerse 2-1 sobre Argentinos Juniors en el Cilindro. Antes había perdido ante Gimnasia, Rosario Central y Tigre. La Academia, último subcampeón del fútbol argentino y ya sin Juan Nardoni tras su venta a Gremio, apunta a meterse en los octavos del Apertura y a no perder terreno en la clasificación a copas internacionales 2027.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Lucas Novelli.
Hora: 17:30.
TV: TNT Sports Premium.
