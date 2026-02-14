Fútbol |

Racing visita a Banfield y va por segundo triunfo: hora, TV y formaciones

Se enfrentarán por la quinta fecha del torneo. Ambos equipos tuvieron un comienzo irregular. Los de Gustavo Costas vienen de ganarle a Argentinos 2 a 1 y apuntan a meterse en la próxima fase del Apertura.

Banfield recibirá este sábado desde las 17.30 a Racing en el estadio Florencio Sola, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos ganaron solo un partido en el campeonato y buscarán acomodarse en la Zona B.

El equipo dirigido por Pedro Troglio suma cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Venció 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, igualó 1-1 con Huracán y cayó 1-0 frente a Sarmiento y Belgrano. El Taladro tiene como objetivo principal engrosar su promedio en 2026 y sabe que hacerse fuerte en casa será determinante.

b6336644-2c98-4c35-bafd-440e1e52d064
Banfield necesita sumar en el Sur para mejorar su arranque y tomar aire en la tabla anual. Foto: Prensa Banfield

Por su parte, el conjunto conducido por Gustavo Costas logró cortar la mala racha el último fin de semana al imponerse 2-1 sobre Argentinos Juniors en el Cilindro. Antes había perdido ante Gimnasia, Rosario Central y Tigre. La Academia, último subcampeón del fútbol argentino y ya sin Juan Nardoni tras su venta a Gremio, apunta a meterse en los octavos del Apertura y a no perder terreno en la clasificación a copas internacionales 2027.

ADEMÁS: La autocrítica de Ayude tras el empate contra Unión: "Nos falta juego"

racing
Racing contará con público visitante: APreViDe autorizó 5.000 populares y 600 plateas para los hinchas académicos.

Las posibles formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lautaro Ríos, Lautaro Gónez, Nicolás Colazo, Santiago López; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17:30.

TV: TNT Sports Premium.

