Fútbol |

Después de ganarle el clásico a San Lorenzo, Huracán se cruza con Sarmiento

El Globo sumó su primera victoria en el campeonato en el derby contra el Ciclón y, ahora, buscará hacerse fuerte como local. Sarmiento llegará a este encuentro con dos triunfos y dos derrotas.

Huracán recibirá este sábado desde las 19.45 a Sarmiento en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El Globo viene de ganar el clásico ante San Lorenzo y buscará sostener la levantada como local.

El equipo dirigido por Diego Martínez consiguió su primera victoria en el campeonato al imponerse en el clásico, luego de haber caído 2-1 frente a Independiente Rivadavia y empatar ante Banfield y Atlético Tucumán. Con Jordy Caicedo como goleador del equipo y del torneo, Huracán intentará hacerse fuerte en el Ducó para escalar posiciones en la tabla.

ADEMÁS: Quinteros destacó el triunfo contra Lanús: "Dimos un paso hacia delante"

huracan-san-lorenzo_1440x810
Huracán quiere aprovechar el envión anímico tras el clásico y consolidarse en casa.

Huracán quiere aprovechar el envión anímico tras el clásico y consolidarse en casa.

Por su parte, el conjunto conducido por Facundo Sava llega con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. El Verde superó 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, en un duelo directo por la permanencia, y también venció a Banfield. Sin embargo, cayó frente a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Sarmiento necesita sumar pensando en la tabla de promedios, donde pelea por salir de los últimos puestos.

twitter
Sarmiento buscará dar el golpe en Parque Patricios para seguir tomando aire en la lucha por la permanencia.

Sarmiento buscará dar el golpe en Parque Patricios para seguir tomando aire en la lucha por la permanencia.

Las posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: Huracán.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Salomé Di Iorio.

Hora: 19.45.

TV: TNT Sports.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados