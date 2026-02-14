Después de ganarle el clásico a San Lorenzo, Huracán se cruza con Sarmiento

El equipo dirigido por Diego Martínez consiguió su primera victoria en el campeonato al imponerse en el clásico, luego de haber caído 2-1 frente a Independiente Rivadavia y empatar ante Banfield y Atlético Tucumán. Con Jordy Caicedo como goleador del equipo y del torneo, Huracán intentará hacerse fuerte en el Ducó para escalar posiciones en la tabla.

huracan-san-lorenzo_1440x810 Huracán quiere aprovechar el envión anímico tras el clásico y consolidarse en casa.

Por su parte, el conjunto conducido por Facundo Sava llega con seis puntos, producto de dos victorias y dos derrotas. El Verde superó 2-1 a Atlético Tucumán en Junín, en un duelo directo por la permanencia, y también venció a Banfield. Sin embargo, cayó frente a Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Sarmiento necesita sumar pensando en la tabla de promedios, donde pelea por salir de los últimos puestos.

twitter Sarmiento buscará dar el golpe en Parque Patricios para seguir tomando aire en la lucha por la permanencia.

Las posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Sarmiento de Junín: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Estadio: Huracán.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Salomé Di Iorio.

Hora: 19.45.

TV: TNT Sports.