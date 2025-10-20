Riestra venció a Instituto, clasificó y sacó a Boca de los puestos de playoffs

El equipo de Gustavo Benítez vive un momento soñado: líder en la Zona B del Torneo Clausura, primer clasificado a la próxima instancia del campeonato y jugará una competencia internacional el próximo año. Incluso, con este triunfo pasó a Boca de la Anual y ahora aspira a entrar en la Copa Libertadores 2026: tiene los mismos puntos que Argentinos Juniors, que está tercero y es el último que está sacando boleto.

El primer tiempo entre Riestra e Instituto fue muy chato con mucho roce, pelotazo y poca claridad en el Guillermo Laza. Se repartieron equitativamente la posesión de balón, sin lograr generar peligro. El local, que suele someter a sus rivales de local, se sintió incómodo en su casa al no poder hacerlo.

En el segundo tiempo, Riestra corrigió ciertos detalles y salió decidido a buscar el partido. Alexander Díaz encaró por la banda, desbordó y lanzó un centro al primer palo. Allí apareció Herrera, rápido y atento, se anticipó a todos y con la punta del pie la mandó adentro.

Así, el Malevo se puso en ventaja a los seis del complemento. Y a los 33 minutos, Alonso tuvo el segundo en sus pies, pero Jhon Córdoba le negó el gol sobre la línea. El equipo local continuó acechando al arco rival y logró mantener la ventaja obtenida por su goleador.

Riestra sigue confirmando su gran momento y lo sufre Boca. El Xeneize, aunque tiene un partido menos, corre de atrás tanto en su zona del Torneo Clausura como en la Anual, donde tiene en el Malevo un nuevo rival en busca de los boletos a la Copa Libertadores 2026.