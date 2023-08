Riquelme, durísimo con Celsa Ramírez: "Esta señora tiene un problema con Boca"

"La gente ya tiene claro lo que pasa. Los bosteros sabemos que esta señora (Celsa Ramírez) tiene un problema con Boca. Durante la pandemia mandó a declarar a mi hijo, yo no sé si tiene un problema contra los Riquelme, porque ahora allanó la casa de mi hermano", declaró el ídolo boquense en diálogo con TyC Sports.

En ese sentido, añadió: "Lo que le voy a pedir es que le devuelva la computadora que se llevó de la casa de mi hermano porque es de la nena de 3 años y no tiene con qué jugar. Las cosas hablan por sí solas, será un año divertido y me van a ensuciar por todos lados. Pero el tiempo pone las cosas en su lugar".

Luego, Román abordó diferentes temas. Como por ejemplo la llegada del delantero Edinson Cavani: "A mi manera de ver el fútbol, para nosotros es un sueño verlo con el uniforme de nuestro club. Internacionalmente es el jugador más importante de la historia del fútbol argentino. Y tener la suerte de tenerlo acá es un sueño. Estamos felices y él también. Es un placer verlo jugar, es un jugador de otra categoría", manifestó.

Embed ️ RIQUELME SOBRE EL ALLANAMIENTO EN LA CASA DE SU HERMANO: "JUGARON FUERTE"



Román se refirió a la investigación que involucra al Chanchi y aseguró que saben "que a partir de ahora arranca este juego".



El arribo del goleador uruguayo le quitó algo de terreno en la consideración a Darío "Pipa" Benedetto, y el ex futbolista aclaró la situación: "Yo no sé si está relegado. El problema más grande y lindo es el que tiene el técnico. Tiene muchas posibilidades y es lo mejor que le puede pasar a un entrenador, yo estoy feliz de la vida. Tener a Cavani y a Benedetto es un sueño".

Además, le dedicó palabras de elogios a Valentín Barco, quien está en duda para la revancha ante Racing por Copa Libertadores: "Es un chico caradura. Él, Zeballos, Medina, Equi. Varela que tiene la suerte de estar en Europa. Nosotros estamos para acompañar y cuidar a los chicos. Para ellos es un sueño estar todos los días entrenando con jugadores como Benedetto, Rojo, Cavani, Romero"

"Tienen que aprender de los más grandes porque les va a servir mucho. Barco es un jugador técnicamente muy bueno y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros", destacó.

"Si vienen a buscar a los chicos tengo que felicitar a los entrenadores de inferiores. Para mí es un orgullo que los vengan a buscar de Europa, es maravilloso. Lo tomamos con calma", destacó sobre las ventas de Luis Vázquez y Alan Varela, y los sondeos por distintos juveniles.

Por otra parte, analizó el encuentro de ida ante Racing (finalizó 0 a 0) y aclaró que el "fútbol se gana marcando goles", pero que Boca tuvo "un buen primer tiempo y el segundo también lo hicimos bien". Además, llenó de elogios a Fran Fabra: "Lo del otro día fue impresionante. Es como Marcelo para el Real Madrid, pero no tiene prensa. El otro día todos los ataques y las jugadas de peligro fueron por el lado izquierdo. Verlo jugar es un placer. Si hay un jugador que se merecía ganar el miércoles era él".

"Estamos muy ilusionados con que el domingo lo vamos a hacer bien (enfrentan a Sarmiento en Junín) y a partir de ahí pensaremos en el miércoles contra Racing. Estamos ilusionados con lo que se viene", reafirmó.

En cuanto a su gestión en el club, valoró lo realizado hasta el momento y aclaró que les tocó sobrepasar un momento difícil como fue la pandemia: "Estos tres años y medio fueron mejor de lo que imaginaba cuando estaba en mi casa. Ex jugadores que sean entrenadores, juveniles que debutan. Quiere decir que se está haciendo un trabajo impresionante. Y a eso hay que sumarle los títulos, y somos los que más ganamos. El club está ordenado y volvimos a ser un club de fútbol".

Aprovechando el análisis y las elecciones que serán a fines de año, Riquelme no dudó: "Falta mucho para diciembre. Yo creo que lo más lógico es que en diciembre no haya elecciones. Me van a intentar ensuciar de acá a diciembre, es el juego que hacen siempre. Yo soy hincha y como el club está bien, no tendría que haber elecciones".

Por último, le dejó buenos deseos a Carlos Tevez, quien asumió como entrenador de Independiente e intentará salvarlo del descenso :"Ojalá que le vaya muy bien. Decidió ser directo técnico así que le debe apasionar, ojalá que le vaya bien a él, a (Martín) Palermo, a Guillermo (Barros Schelotto) y todos los que pasaron por acá".