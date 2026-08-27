River anunció la salida de Coudet como DT tras el adiós en la Sudamericana

El entrenador también se refirió a los plazos que se había impuesto desde el comienzo de su ciclo y explicó que la falta de resultados aceleró su decisión de abandonar el cargo: "Tuvimos un buen arranque, pudimos jugar una final y liderar un grupo de Copa, pero en la segunda mitad no estuvimos bien y el proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos".

En su despedida, Coudet agradeció la posibilidad de haber dirigido a River y se mostró confiado en el futuro del plantel que deja en Núñez. "Armamos un gran grupo de jugadores que dará muchas alegrías, creo que el tiempo va a poner todas las cosas en su lugar".

Eduardo Coudet anunciaría este jueves su salida de River tras la eliminación ante Independiente Santa Fe.

El técnico también remarcó la exigencia que implica dirigir al Millonario y sostuvo que el equipo había mostrado una evolución en su juego, aunque no logró acompañarla con resultados: “Fui el primero que puso plazos y tenía en claro de que en este club hay que ganar y jugar bien. En cuanto al juego en los últimos partidos empezamos a jugar cada vez más y los jugadores se iban entendiendo cada vez mejor, pero también la necesidad imperiosa de sostenerlo a través de los resultados. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte", sostuvo.

Por último, Coudet habló sobre la eliminación de River en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe y consideró que el equipo tuvo oportunidades suficientes para definir el encuentro: "era un partido para golear tranquilamente". Luego detalló "Terminamos sin la clasificación en la Copa y me parece que fue un punto determinante y lo he dicho desde el primer momento que los plazos son los lógicos que requiere este club. Me encanta la exigencia de este club y su gente”.

La salida del Chacho comenzó a tomar fuerza durante la madrugada, tras la derrota que dejó al Millonario afuera del certamen internacional. La conferencia marcará el cierre de un ciclo que duró poco y que estuvo atravesado por una seguidilla de resultados negativos que terminó por dejar al entrenador sin margen.

Luego de la conferencia el club emitió un comunicado en sus redes sociales confirmando que Leonardo Ponzio será el Director Técnico interino del club. "River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica."

COMUNICADO OFICIAL



River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica.



Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos… pic.twitter.com/x17RPBzcU8 — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2026

Por parte del plantel, este se entrenará por la tarde en Ezeiza con la mira puesta en el partido del próximo domingo ante Banfield, a las 15, en el estadio Florencio Sola. Leonardo Ponzio asumiría como entrenador interino y presuntamente podría continuar hasta fin de año.

Mientras tanto, la dirigencia de River comenzará a trabajar en la búsqueda del reemplazante. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos están Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca, aunque existen distintas dificultades contractuales que complican las negociaciones. El hincha de river tiene a su favorito en la soñada vuelta de Ramón Diaz al banco Millonario.