Los posteos provocadores de Galarza y Kendry Páez que encendieron la polémica en River tras la eliminación

La foto de Galarza fue la más elocuente. El mediocampista, hoy en Paraguay a la espera de una oferta de Olimpia, compartió una imagen suya del último Mundial, justo en el momento de convertir un penal ante Manuel Neuer, arquero de Alemania. Que la elección llegara minutos después de la eliminación de River por esa misma vía no pareció casualidad. Galarza, figura de su selección en la Copa del Mundo, había disputado solo 14 partidos con la camiseta Millonaria antes de salir a préstamo a Atlanta United.