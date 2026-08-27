Los posteos provocadores de Galarza y Kendry Páez que encendieron la polémica en River tras la eliminación

Ambos separados del plantel profesional, el paraguayo y el ecuatoriano aprovecharon la derrota por penales ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana para dejar mensajes cargados de intención en Instagram.
Un emoji y una foto vieja. Eso bastó para que Kendry Páez y Matías Galarza Fonda, ambos colgados por Eduardo Coudet, encendieran la polémica apenas River quedó afuera de la Copa Sudamericana por penales frente a Independiente Santa Fe. Ninguno de los dos marginados escribió una sola palabra de más, pero el timing de sus publicaciones no dejó dudas sobre el mensaje que querían enviar.
La foto de Galarza fue la más elocuente. El mediocampista, hoy en Paraguay a la espera de una oferta de Olimpia, compartió una imagen suya del último Mundial, justo en el momento de convertir un penal ante Manuel Neuer, arquero de Alemania. Que la elección llegara minutos después de la eliminación de River por esa misma vía no pareció casualidad. Galarza, figura de su selección en la Copa del Mundo, había disputado solo 14 partidos con la camiseta Millonaria antes de salir a préstamo a Atlanta United.
Páez, en cambio, apostó por la sutileza de un emoji difícil de interpretar. El ecuatoriano —cuyo paso por River terminó más por cuestiones de conducta que futbolísticas, tras apenas 14 encuentros disputados— continúa entrenando a diario en el predio de Cantilo, a la espera de que se resuelva su futuro. Su pase pertenece a Chelsea.
Los posteos se dan en medio de un clima ya tenso en el club, que además de digerir la temprana eliminación internacional también procesa la salida de Eduardo Coudet. Que dos futbolistas apartados del plantel elijan justamente ese momento para dejar en claro su postura confirma que la relación con la institución sigue, cuanto menos, resquebrajada.
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