Las chances que le quedan a River para clasificarse a las copas 2027 tras la eliminación de la Sudamericana

Hoy, de todos modos, River está afuera de las posiciones de clasificación con 33 unidades. Instituto, que suma 34, es el último que estaría entrando a la Sudamericana, mientras que Belgrano, ubicado en esa zona, accederá a la Libertadores por haber sido campeón.

Beltrán atajó tres penales y erró el suyo en la larga tanda. Foto: Marcelo Carroll/Clarín.

El panorama todavía puede modificarse porque quedan diez fechas de la fase regular del Clausura, una ventaja para el conjunto de Núñez. En ese tramo aparecen compromisos importantes, como los clásicos ante Racing y Boca, antes del cierre frente a Aldosivi. La cosecha de puntos será clave para escalar en la tabla.

Después de haber perdido la final del Apertura ante Belgrano, la Sudamericana representaba una alternativa directa para obtener un lugar en la Libertadores. La otra posibilidad era la Copa Argentina, pero el equipo quedó eliminado en los 16avos de final luego de una sorpresiva caída frente al Tiburón.

Así, el equipo tendrá que levantar su producción en el Clausura o consagrarse campeón para garantizar su presencia internacional en 2027. El objetivo había sido una de las prioridades del mercado de pases, en el que llegaron futbolistas como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi.