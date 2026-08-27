Eduardo Coudet dará una conferencia para anunciar su salida de River

El Chacho hablará a las 15, junto a Enzo Francescoli y el presidente Stefano Di Carlo. La dupla Leonardo Ponzio-Marcelo Escudero asumiría como interina, pero ya se piensa en el próximo DT.
Eduardo Coudet tiene las horas contadas como entrenador de River. Luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Chacho dará una conferencia de prensa este jueves a las 15 y anunciaría su paso al costado. Estará acompañado por Enzo Francescoli y el presidente del club, en una conferencia que marcará el cierre de su ciclo en Núñez.
La salida se produce después de un nuevo golpe para un equipo que viene acumulando resultados negativos. River mereció imponerse ante Independiente Santa Fe, pero no pudo definir las situaciones que generó, empató 1-1 por un penal cometido por Lucas Martínez Quarta y luego quedó eliminado en una definición que profundizó la crisis deportiva. Coudet decidió irse rápidamente al vestuario y no brindar declaraciones tras la derrota.
El ciclo de Coudet se fue debilitando rápidamente. Perdió el Superclásico ante Boca, cayó en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, quedó eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi y acumuló seis derrotas consecutivas en torneos de AFA, una racha inédita en la historia profesional del club.
Además, River comenzó de manera negativa el Torneo Clausura y actualmente se encuentra anteúltimo en la Zona B. En la tabla anual, el Millonario marcha 11° con 33 puntos, a siete de Vélez, que ocupa por ahora el último lugar de clasificación a la Copa Libertadores 2027.
Después de la eliminación ante Independiente Santa Fe, los hinchas volvieron a manifestarse en el hall del Monumental, bajo una fuerte presencia policial. Allí aparecieron nuevamente los reclamos contra la dirigencia y el pedido de que "se vayan todos", además de la solicitud del regreso de Ramón Díaz, aunque el riojano no figura entre los candidatos para asumir.
En ese contexto, Coudet cumplirá con su última actividad al frente del plantel. Los jugadores se entrenarán esta tarde y allí el entrenador se despedirá de los futbolistas, antes de concretar su salida del club. La decisión terminará de oficializarse durante la conferencia de prensa prevista para las 15.
Mientras tanto, en Núñez ya trabajan en la transición. Marcelo Escudero se hará cargo del equipo de manera interina por tercera vez y tendrá la misión de preparar el partido del próximo domingo frente a Banfield, a las 15, en el estadio Florencio Sola y con presencia de público visitante.
La idea de la dirigencia es tomarse un tiempo para definir al sucesor definitivo. Entre los nombres que aparecen en carpeta están Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca, aunque Crespo aparece como uno de los principales objetivos y en River evaluarían la posibilidad de esperar hasta fin de año para intentar concretar su llegada.
Coudet había llegado a River en marzo, después del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, con el objetivo de encaminar a un equipo que ya atravesaba un momento irregular. Sin embargo, poco más de cinco meses después, la sucesión de golpes terminó por sentenciar su ciclo.
"Si veo que no se me dan los resultados, no le voy a hacer un mal a River, ni al hincha, ni al club, ni a esta dirigencia que confió en mí", había advertido Coudet hace apenas dos semanas, después de la derrota 1-0 ante Tigre en Victoria.
Ahora, todo indica que el Chacho cumplirá con aquella promesa. A las 15, frente a los medios y acompañado por la dirigencia, pondrá punto final a su etapa como entrenador de River.
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