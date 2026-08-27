Eduardo Coudet dará una conferencia para anunciar su salida de River

Después de la eliminación ante Independiente Santa Fe, los hinchas volvieron a manifestarse en el hall del Monumental, bajo una fuerte presencia policial. Allí aparecieron nuevamente los reclamos contra la dirigencia y el pedido de que "se vayan todos", además de la solicitud del regreso de Ramón Díaz, aunque el riojano no figura entre los candidatos para asumir.

En ese contexto, Coudet cumplirá con su última actividad al frente del plantel. Los jugadores se entrenarán esta tarde y allí el entrenador se despedirá de los futbolistas, antes de concretar su salida del club. La decisión terminará de oficializarse durante la conferencia de prensa prevista para las 15.

Mientras tanto, en Núñez ya trabajan en la transición. Marcelo Escudero se hará cargo del equipo de manera interina por tercera vez y tendrá la misión de preparar el partido del próximo domingo frente a Banfield, a las 15, en el estadio Florencio Sola y con presencia de público visitante.

La idea de la dirigencia es tomarse un tiempo para definir al sucesor definitivo. Entre los nombres que aparecen en carpeta están Hernán Crespo, Pablo Aimar, Gabriel Milito y Diego Cocca, aunque Crespo aparece como uno de los principales objetivos y en River evaluarían la posibilidad de esperar hasta fin de año para intentar concretar su llegada.

Coudet había llegado a River en marzo, después del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, con el objetivo de encaminar a un equipo que ya atravesaba un momento irregular. Sin embargo, poco más de cinco meses después, la sucesión de golpes terminó por sentenciar su ciclo.

"Si veo que no se me dan los resultados, no le voy a hacer un mal a River, ni al hincha, ni al club, ni a esta dirigencia que confió en mí", había advertido Coudet hace apenas dos semanas, después de la derrota 1-0 ante Tigre en Victoria.

Ahora, todo indica que el Chacho cumplirá con aquella promesa. A las 15, frente a los medios y acompañado por la dirigencia, pondrá punto final a su etapa como entrenador de River.