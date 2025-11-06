Juan Fernando Quintero: la banca a Marcelo Gallardo y el Superclásico con Boca

El colombiano aseguró que "en ningún momento le soltaría la mano al entrenador" y que en los tiempos duros "es donde se ve el apoyo real" y que "la jerarquía y la decisión de los seres humanos se nota en los momentos grandes". Además, dijo de tener "gallardía", que la RAE no vincula a Marcelo Gallardo, pero que se refiere a la personalidad del DT.

Y continuó sobre el apoyo a Gallardo. "Si estamos en River es porque él nos escogió para venir. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad. La historia de River, en mucha mayoría y en un gran porcentaje la ha hecho Marcelo", enfatizó JFQ ante la pregunta más picante que recibió en la conferencia organizada por la Liga junto a Leandro Paredes.

"Hay veces que uno cree que puede dar más. Respeta las decisiones del entrenador, pero es la mentalidad mía. Todos queremos jugar los 90' y ayudar al equipo. Así vivo el fútbol. Estamos atravesando un momento duro y por ahí uno se siente mal", remarcó el colombiano sobre algunas protestas suyas al ser sacado de partidos por Marcelo Gallardo.

Entre tanto clima pesado con la gente, Juanfer es uno de los pocos que escapa a las críticas de los hinchas. Ese sentimiento popular eleva su nivel de responsabilidad y mientras Gallardo se mostró terrenal en sus últimas declaraciones, Quintero levantó la bandera del optimismo: "El que tenga dudas que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer. La situación no es fácil, pero es un gran reto".

Todas las frases de Quintero en conferencia de prensa

"La actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados, pero es un superclásico, un partido histórico para nosotros. Tenemos una gran oportunidad de enfrentar al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa. Qué mejor oportunidad que esta".

"Deja en claro el club que el apoyo al entrenador es grandísimo. No sólo por el momento que estamos pasando, que igual seguimos vivos en la liga. Contamos con el entrenador, con su energía y redobla la apuesta. En los momentos duros es donde se ve el apoyo real. Qué mejor momento para que jugar este partido no sólo con el respaldo al entrenador. Y nosotros confiados de que si él tiene energía, nosotros tenemos que dar el doble. Es el momento de demostrar el respaldo y lo que queremos".

"Personalmente es una motivación. La vida siempre te lleva a estos límites y sobre todo el fútbol. Como ha sido bueno en muchas ocasiones, ahora el momento no es el mejor. Pero tenemos un panorama claro, es un clásico que todo el mundo lo va a ver y es nuestro momento. De alguna otra forma, la gallardía, la jerarquía y la decisión de los seres humanos se nota en los momentos grandes".

"Es percepción de cada quien. En ningún momento soltaríamos la mano al entrenador. Si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasan el fútbol. Sería una falta de respeto tener este tipo de mentalidad. La historia de River, en mucha mayoría y en un gran porcentaje la ha hecho Marcelo. Llevamos el escudo con orgullo y son cosas del fútbol. Por ahí no contás con suerte cuando necesitás que entre la pelota, pero no tiene nada relacionado al entrenador".

"Hay veces que uno siente que puede dar más. Respeta las decisiones del entrenador y es la mentalidad mía. Todos queremos jugar los 90', queremos ayudar al equipo. A veces sale, a veces no sale. Es como vivo, así vivo el fútbol. No es nada personal. Estamos atravesando un momento duro y por ahí uno se siente mal".

"Para el mundo es un partido importante. Este es un clásico de gran envergadura, todo el mundo pregunta, lo vive y quiere verlo. Es un placer jugar contra un gran rival y con grandes jugadores".

"El fútbol es colectivo. Cada quien tiene que prepararse mejor, seguramente me faltan muchas situaciones que pasan ahí en el juego. Cuando no se dan los resultados se sacan conclusiones y se tiene dudas de muchos jugadores. Hay que dejar eso atrás, el que tenga dudas que esté tranquilo porque River va a salir a hacer lo que tiene que hacer. La situación no es fácil, pero es un gran reto".

"River ha sacado muchos jugadores. Tenemos varios Juveniles como Ian Subiabre, que tiene un gran futuro. Lencina también... Hay un gran talento, que aprendan y que vivan el fútbol con mucha pasión".