Como es habitual en los clásicos del fútbol argentino, las autoridades de la Liga Profesional convocan a un referente de cada equipo para realizar una conferencia de prensa previa, con la intención de llevar un mensaje contra la violencia.

Ante el inminente Superclásico que se jugará el fin de semana había gran expectativa pero... En esta oportunidad la conferencia no podrá ser, y el Xeneize lanzó un fuerte comunicado durante la noche del miércoles.

"Mañana, jueves 8-09-22, queda suspendida la conferencia de prensa convocada por la LPF a causa de que el club que acompañaba este evento desistió de la misma", informó el club de La Ribera a través de su departamento de prensa, sin mencionar el nombre de La Banda en el comunicado.

La respuesta desde Núñez no tardó en llegan. "River ya había decidido a principio de año no hacer esas conferencias. No es que se rechazó por el Superclásico", le informaron desde el área de prensa a DIARIO POPULAR y agregaron: "Los jugadores nunca hablan en la previa de los partidos, todavía no sé sabemos si Marcelo Gallardo hará conferencia".

El Superclásico del Torneo de la Liga Profesional 2022 se jugará el domingo 11 de septiembre a las 17, con La Bombonera como escenario.