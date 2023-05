River Plate: ¿Lluvia de cambios vs. Platense luego de perder con Talleres?

En primer lugar, el triunfo acercó a Talleres, que quedó a 7 puntos de River, y juega solo la Liga. Además, la victoria ante Banfield dejó a San Lorenzo solo 5 unidades por debajo del puntero. Encima, el Millonario llegó a Córdoba con una semana de descanso previa, y otra semana completa por delante antes de su próximo compromiso, que será el próximo domingo contra Platense.

Ante ese panorama, lo ideal para Martín Demichelis era ganarle a la T, rotar el equipo contra el Calamar en el Monumental, un partido a priori ganable, y apuntarle todos los cañones a uno de los encuentros más importantes que le quedan al Millo en el semestre: el del jueves 25 ante Sporting Cristal en Perú, con la necesidad de ganar para no complicar la clasificación en la Libertadores.

Pero la derrota en el Kempes le achicó el margen de error al equipo de Núñez, por lo que Micho se decantaría por poner todo frente a Platense, repetir en la Copa, y en todo caso, sí rotar contra Vélez, el último fin de semana de mayo. En ese plano, un par de buenas noticias para Demichelis en la vuelta a las prácticas de River, este martes por la mañana.

mammana-river.jpg Emanuel Mammana, la buena noticia de River en la práctica del martes.

La primera es que Emanuel Mammana, quien no concentró frente a Talleres por una molestia en la rodilla producto de la sinovitis crónica que padece, entrenó con normalidad por lo que estará disponible. Paulo Díaz terminó con molestias en Córdoba, pero no tendría problemas para estar el domingo, y Leandro González Pírez será titular ya que por la Copa no podrá jugar por suspensión. Así, Mammana perfilaría su vuelta para visitar a Sporting Cristal.

La segunda es que también vuelven a estar a disposición los tres que vieron la roja en el superclásico: Agustín Palavecino, Elías Gómez y Ezequiel Centurión. Además, Matías Kranevitter ya suma dos suplencias seguidas luego de su fractura de tobillo, y ante Platense podría darse su reestreno, aunque ingresando desde el banco.

Así, el único cambio que haría Demichelis para recibir a Platense el próximo domingo sería el ingreso de Rodrigo Aliendro en lugar de Salomón Rondón, si es que con el correr de la semana Micho ratifica la idea de posponer la rotación y mandar a la cancha a su 11 de gala.

La seguidilla de partidos claves que tendrá River

Domingo 21 vs. Platense en el Monumental, por la fecha 17 de la Liga Profesional

Jueves 25 de mayo vs. Sporting Cristal en Perú, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores

Lunes 29 de mayo vs. Vélez en el Amalfitani, por la fecha 18 de la Liga Profesional

Sábado 3 de junio vs. Defensa y Justicia en el Monumental, por la fecha 19 de la Liga Profesional

Miércoles 7 de junio vs. Fluminense en el Monumental, por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores

Vs. Banfield en el Florencio Sola, por la fecha 20 de la Liga Profesional (segundo fin de semana de junio, día y hora a confirmar)