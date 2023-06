River Plate volvió a entrenar con dos bajas y un regreso

Luego de lo que fue el gran triunfo por 4 a 1 sobre Banfield del pasado lunes, los futbolistas tuvieron libre el martes pero este miércoles por la mañana se reencontraron en River Camp para preparar el choque pendiente con Defensa de la fecha 19: se jugarán los 64 minutos restantes del partido que fue suspendido en el primer tiempo por el fallecimiento del hincha Millonario, Pablo Serrano.

Para River será un juego vital pensando en volver a escaparse en la cima del torneo: actualmente le lleva cuatro puntos de ventaja a su escolta Talleres, que no para de ganar, y con un triunfo alargará a siete la distancia.

Este miércoles, Martín Demichelis tuvo una buena noticia: Enzo Pérez volvió a entrenar con normalidad y a la par de los compañeros luego de una sinovitis en su rodilla que lo marginó de los últimos tres partidos. Así, el capitán podría retornar frente al Halcón, aunque Micho evaluará con el correr de los días si lo pone de titular o lo manda al banco y le da minutos de a poco.

enzo perez river.jpg

Por otro lado, quienes no estuvieron presentes fueron Robert Rojas y Salomón Rondón, convocados a las selecciones de Paraguay y Venezuela, respectivamente, y lógicamente, no estarán disponibles vs. Defensa. De ellos, solo el Sicario fue titular ante Banfield -aunque el delantero ingresó y convirtió-, por lo que ahí el DT tendrá un cambio obligado.

Los dos nombres que compiten por meterse en la zaga central junto a Leandro González Pírez son Paulo Díaz y Emanuel Mammana: el chileno ya está recuperado de una artralgia en el tobillo y corre con ventaja, ya que el ex Lyon y Zenit también dejó atrás los dolores por la sinovitis, pero la última vez que fue convocado fue en el superclásico.

Y el que todavía debe seguir esperando para retornar es Enzo Díaz: el lateral izquierdo se recupera de un esguince en la rodilla derecha y esta mañana trabajó con pelota e hizo ejercicios de kinesiología, pero aún le falta para recibir el alta médica. Su vuelta se perfilaría para el jueves 22 de junio, contra Instituto, o bien, la última semana de junio, para el duelo contra The Strongest por Copa Libertadores.

River solicitó autorización para el regreso de banderas en las tribunas altas

A través de su presidente Jorge Brito, el club presentó ante la Fiscalía N°35 especializada en Eventos Masivos un reporte detallando el cumplimiento de cada una de las medidas de prevención adoptadas desde el partido frente a Fluminense, al "haberse registrado un comportamiento ejemplar por parte de los más de 80 mil hinchas que colmaron el Monumental".

Brito le solicitó a la Fiscalía dejar sin efecto la medida que prohibía la presencia de banderas en las tribunas Sívori y Centenario alta y permitir que los hinchas puedan volver a ingresar con ellas a partir del siguiente encuentro en el Monumental, "en virtud del correcto funcionamiento de dicho plan de seguridad (cuya implementación se mantendrá en los siguientes partidos que se disputen en el Estadio)".