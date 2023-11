River Plate volvió a los entrenamientos tras perder el invicto de local

Con una sonrisa gracias al traspié de Boca en la final de Copa Libertadores, el Millonario trabajó por la mañana en River Camp luego de un descanso XL, y con la cabeza en el partido del próximo sábado en Arroyito, que puede garantizarle al club de Núñez el pase a los playoffs de la Copa de la Liga. Incluso sin ganar puede sellar la clasificación si se dan otros resultados.

En ese sentido, Martín Demichelis dispuso de una práctica liviana para que los futbolistas vuelvan a ponerse en sintonía. La misma constó de trabajos físicos y un ensayo táctico para entrenar la parte ofensiva y defensiva, y tuvo a todos los integrantes del plantel trabajando con normalidad.

barco river entrenamiento.jfif Esequiel Barco, en el entrenamiento de River.

Más allá de la derrota, y de que River no jugó como lo venía haciendo de local, no se esperan muchos cambios para visitar a Rosario Central. Aunque Demichelis muchas veces sorprende con algunos nombres a último momento, y pese a no haberlo trabajado en la semana, o al menos, no dar indicios.

Así, las dudas que se irán disipando con el correr de la semana serán las habituales, con la pelea en los laterales entre Santiago Simón y Andrés Herrera por derecha, y Milton Casco y Enzo Díaz por izquierda; con el probable ingreso de Nicolás De la Cruz -ya recuperado al 100% de la inflamación en el tendón de aquiles- pero esperando por quién le dejará su lugar (Rodrigo Aliendro o Ignacio Fernández); y con la lucha por el puesto de centrodelantero, entre Miguel Borja y Salomón Rondón.

River Plate mudaría su localía a Santiago del Estero

En la última fecha de la Copa de la Liga, que lo tendrá al Millonario recibiendo a Instituto de Córdoba, River no podrá hacer de local en el estadio Más Monumental, debido a que hace varios meses tiene pactados para ese fin de semana dos recitales de la banda Red Hot Chilli Peppers.

Y todo indica que ejercerá su localía en el estadio Único Madre de Ciudades. Dirigentes del club de Núñez recorrieron las instalaciones del recinto con capacidad para cerca de 30 mil personas, y solo resta la confirmación oficial para terminar de dar por hecho que River jugará la fecha 14 en Santiago del Estero.

estadio unico madre de ciudades.jpg

River ha jugado varias veces en el Madre de Ciudades, ya sea enfrentando a Central Córdoba o en finales como por ejemplo ante Racing, y es un estadio que le sienta bien. Además, la idea sería darle la posibilidad de ir a la cancha a hinchas del interior del país que no tienen la oportunidad de hacerlo cada fin de semana.

Si bien se había barajado la posibilidad de que se juegue en Capital Federal, con los estadios de Vélez, San Lorenzo y Huracán como opciones para albergar el partido, finalmente el Millonario se mudará al norte argentino.