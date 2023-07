River Plate y Talleres abrirán el 19 de julio la próxima ronda

El partido que convocará al actual puntero de la Liga Profesional de Fútbol y su inmediato perseguidor es el más destacado de una instancia cuyo programa se completa de la siguiente manera:

Miércoles 19 de julio

Racing Club vs. San Martín de Tucumán; Defensa y Justicia vs. Centro Español.

Jueves 20 de julio

San Martín de San Juan vs. Vélez; Villa Mitre vs. Godoy Cruz; Baracas Central vs. Boca.

Martes 25 de julio

All Boys vs. Estudiantes La Plata

Miércoles 26 de julio

San Lorenzo vs. Platense (sujeto a cambio de fecha conforme a la participación de San Lorenzo en Play Off de Copa Sudamericana 2023); Patronato vs. Argentinos Juniors; Excursionistas vs. Almagro.

Miércoles 2 de agosto

Colón vs. Lanús; Chaco For Ever vs. Rosario Central;

Jueves 3 de agosto

Belgrano vs. Claypole; Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 9 de agosto

Instituto vs. Huracán;

Martes 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.