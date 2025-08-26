Se le escapó el triunfo a River en la última: Lanús se lo empató a los 95 minutos

River y Lanús disputaron un partido parejo, con mucha disputa y alternancia de dominación del balón. Tras la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores y la seguidilla de partidos, Marcelo Gallardo apostó a la rotación y metió nombres en el 11 como Juan Portillo, Lautaro Rivero y Juan Cruz Meza.

El primer tiempo tuvo pocas ocasiones de gol. Después, apenas iniciado el segundo tiempo, River generó la situación más clara con un remate de Borja, que fue desviado por Nahuel Losada, arquero granate, quien sería figura durante el desarrollo.

River encontró la apertura del marcador a los 32 minutos del complemento tras una jugada ensayada: centro de Juan Fernando Quintero, cabezazo de Giuliano Galoppo anticipando en el área, y definición de Gonzalo Montiel junto al palo izquierdo, imposible para Losada.

Más allá de ponerse en ventaja River, con el correr de los minutos el equipo que creció fue Lanús. Con un activo Marcelino Moreno, el local fue inclinando la cancha en busca del empate. Y, cuando el partido se encaminaba hacía un triunfo del Millonario, Lanús puso el 1-1 final, a los 95 minutos: un centro lanzado por Alexis Canelo que Walter Bou peinó encontró a Rodrigo Castillo en el segundo palo y el delantero, con pasado en River, conectó para poner cifras definitivas.

Con este triunfo, River es el único puntero de la Zona B del Torneo Clausura. Ahora, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará este mismo jueves a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, donde el DT podría reincorporar a los habituales titulares en busca de un lugar en los cuartos de final.