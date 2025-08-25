Vélez le ganó 2 a 0 a Godoy Cruz y alcanzó a River en la cima del Torneo Clausura

Tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, eliminando a Fortaleza, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo. El lateral derecho, Jano Gordón, mandó un fuerte centro al área y Mateo Tomás Mendoza, defensor central del Tomba, se llevó el balón por delante y lo metió en su arco.

Y a los 30, Maher Carrizo amplió el marcador con una espectacular ejecución de un tiro libre desde la derecha. Después, Vélez controló el partido y sólo sufrió a los 40 minutos, cuando un tiro libre muy cercano se desvió dentro del área chica y Tomás Marchiori debió tirarse y con grandes reflejos se quedó con el balón.

Braian Romero, a los 35 minutos del segundo tiempo, tuvo una oportunidad inmejorable para el 3-0 después de quedar de frente a Franco Petroli. Sin embargo, el arquero, con pasado en River como el delantero, le achicó y le desvió el remate para ahogar su festejo.

Con este triunfo, Vélez llegó a 11 puntos en seis fechas, producto de tres triunfos, dos empates y una sola derrota en su inicio de campeonato, que lo ubica primero de la Zona B con River y San Lorenzo, al menos hasta que el Millonario visite a Lanús. Por su parte, Godoy Cruz sigue con 3 unidades en el anteúltimo lugar después de tres pardas y tres caídas.

Ahora, el club de Liniers recibirá este sábado, desde las 21.30, a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por su parte, el Tomba enfrentará el lunes, a partir de las 19.15, a Platense en Vicente López, en un partido correspondiente a la misma jornada del campeonato del fútbol argentino.