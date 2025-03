River ya está en Argentina: la reacción de Gallardo ante el gesto de una hincha

Al salir del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el DT encabezó la fila de la delegación rumbo al micro, seguido a pocos pasos por el presidente Jorge Brito. Y ante los gritos de los fanáticos que se hicieron presentes y esperaron bajo el sol en una nueva jornada de altas temperaturas en el AMBA, al entrenador se lo vio sonriendo, firmó autógrafos y se sacó selfies.

Además, el Muñeco reaccionó al gesto de una mujer que, visiblemente emocionada, tomó su mano derecha, le dio un beso y lo despidió con la palabra "fuerza".

Embed ¡UN HINCHA DE BOCA EN LA LLEGADA DE RIVER! El Millonario volvió a Buenos Aires tras la #SupercopaInternacional y apareció un fanático ¡con los colores del Xeneize!



#DisneyPlus | #ESPNF12 pic.twitter.com/rkgxbM7FXr — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2025

Para Gallardo, no haber ganador la Supercopa Internacional significa una frustración. Porque además de no haber podido ganar su primer título desde su regreso a Núñez, la preocupación se profundiza porque no encuentra el equipo, a tal punto que reconoció que no representa lo que pretenden tanto él como el hincha.

Se esperan cambios fuertes para tratar de dar un golpe de timón, aunque por estas horas el DT decidió priorizar el aspecto anímico y le dio la jornada libre al plantel para que pueda cambiar rápido el chip con familiares y amigos..

El reencuentro entre el entrenador y el equipo será este viernes en el River Camp y MG sólo tendrá dos prácticas por delante para armar el 11 que jugará este domingo frente a Atlético Tucumán en el Monumental, estadio que promete ser un Cabildo Abierto (como lo fue hace unos días La Bombonera) con más de 80.000 personas que manifestarán sus sensaciones desde la tribuna en medio de un clima de malestar con varios jugadores.

Pensando en el Decano, es un hecho que Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta se perderán el partido. En horas de la tarde se realizarán estudios para determinar el grado de sus respectivas lesiones -se presume que ambos son desgarros- y estipular cuándo podrán volver a las canchas: el delantero salió en el primer tiempo tras sentir un pinchazo en la zona de isquiotibial izquierdo y el central no pudo continuar por un fuerte dolor en el cuádriceps derecho.