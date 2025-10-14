San Lorenzo, al borde de la quiebra: está obligado a pagar una deuda en cinco días

La deuda de San Lorenzo, que podría llevarlo a la quiebra, es debido a un crédito que pidió en medio de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en julio de 2020 y que aún no saldó con el fondo suizo. Por eso, el mismo hizo un pedido de quiebra y la Justicia le dio visto bueno: la institución debe abonar su deuda en cinco días.

La única salida que tendría la institución argentina es recaudar el dinero y pagar la deuda, ya que no habría otra instancia en la que pueda apelar. El reclamo del fondo suizo no es de ahora: los abogados del club vienen trabajando en esta causa desde hace un año. Tras varios intentos, no pudieron llegar a un entendimiento con el fondo y la Justicia tomó esta determinación que pone en peligro el futuro de la institución.

De todos modos, a partir de lo ocurrido con Racing a inicios de los 2000, hay una protección especial para las sociedades sin fines de lucro (los clubes) ante casos de estas características. Y San Lorenzo no quebraría en una cuestión de días pero sí tiene un problema que debe resolver con suma urgencia.