San Lorenzo, al borde de la quiebra: está obligado a pagar una deuda en cinco días

La Justicia aceptó un pedido de quiebra al Ciclón por una deuda de 4.700.000 de dólares que tiene desde 2020 con un fondo suizo en medio de la transferencia de Gaich al CSKA de Moscú.
San Lorenzo está en peligro de quiebra: la Justicia le informó este martes por la mañana que tiene cinco días para saldar la deuda que mantiene con el fondo suizo AIS Investment Fund que ronda los 4.7 millones de dólares. Esta terrible noticia para el Ciclón se da en medio de la crisis institucional, que sumó un nuevo episodio en las últimas horas con Marcelo Moretti huyendo de la sede en un patrullero por una movilización de socios pidiéndole su renuncia.
La deuda de San Lorenzo, que podría llevarlo a la quiebra, es debido a un crédito que pidió en medio de la transferencia del delantero Adolfo Gaich al CSKA Moscú de Rusia en julio de 2020 y que aún no saldó con el fondo suizo. Por eso, el mismo hizo un pedido de quiebra y la Justicia le dio visto bueno: la institución debe abonar su deuda en cinco días.
La única salida que tendría la institución argentina es recaudar el dinero y pagar la deuda, ya que no habría otra instancia en la que pueda apelar. El reclamo del fondo suizo no es de ahora: los abogados del club vienen trabajando en esta causa desde hace un año. Tras varios intentos, no pudieron llegar a un entendimiento con el fondo y la Justicia tomó esta determinación que pone en peligro el futuro de la institución.
De todos modos, a partir de lo ocurrido con Racing a inicios de los 2000, hay una protección especial para las sociedades sin fines de lucro (los clubes) ante casos de estas características. Y San Lorenzo no quebraría en una cuestión de días pero sí tiene un problema que debe resolver con suma urgencia.
