Velorio de Russo: delegación de River y planteles de San Lorenzo, Rosario Central y Barracas

La comitiva de San Lorenzo, que estuvo encabezada por el manager Carlos "La Roca" Sánchez, contó con la presencia de todos los futbolistas y llegó al estadio de Boca cerca del mediodía. Además, el grupo comandado por Damián Ayude, que mañana recibirá a San Martín de San Juan, realizó un minuto de silencio durante la práctica matutina.

Minutos después de confirmarse el fallecimiento del estratega, la institución de Boedo comunicó en sus redes sociales: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. ¡Hasta siempre, Miguelo!”.

Embed El plantel de San Lorenzo fue hasta La Bombonera para despedirse a Miguel Ángel Russo.



Qué momento. ❤️pic.twitter.com/sijPlouIGK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 9, 2025

Después, alrededor de las 16.30, llegaron las delegaciones del Guapo y del Canalla. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa, amigo de Russo, tenía que recibir a Boca este sábado, pero sus autoridades se pusieron a disposición para postergar el compromiso, decisión que finalmente tomó la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, los representantes de la institución rosarina, entre los que se encontraron Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Carlos Quintana, Facundo Mallo y Alejo Véliz, viajaron en auto desde Santa Fe. En la capital del país ya se encontraba el presidente Gonzalo Belloso, quien tenía una gran amistad con Russo.

Por último, el presidente de River, Jorge Brito, llegó al estadio de su clásico rival a las 17.00 como representante del Millonario, junto a Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo. Dentro de la Bombonera, ambos dialogaron con Riquelme, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Además, el club de Núñez envió una corona con flores azules y amarillas.