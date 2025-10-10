San Lorenzo perdió ante San Martín de San Juan y se aleja de la zona de clasificación

El partido comenzó con un marco especial. Todo el estadio Pedro Bidegain rindió un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, exentrenador del Ciclón y figura histórica del fútbol argentino, fallecido días atrás. También hubo aplausos para Leandro “Pipi” Romagnoli, ídolo azulgrana y actual DT del conjunto sanjuanino.

Tras el minuto de silencio, el juego se presentó trabado, con mucha disputa en el mediocampo y escasa claridad en los metros finales. San Lorenzo tuvo el control territorial, pero sin profundidad. La primera gran emoción llegó cerca de los 40 minutos, cuando el Tonga Hernández cabeceó al travesaño y, en el rebote, López conectó de cabeza: Borgogno, desde la línea, salvó de manera milagrosa. El reclamo fue generalizado, pero el VAR confirmó que la pelota no había ingresado.

El arquero de San Martín se agigantó desde entonces. Tapó un disparo tremendo de Cerutti y otro de Herazo en el complemento. San Lorenzo seguía acumulando ocasiones, aunque sin efectividad. Hasta que, en el tramo final, llegó el golpe inesperado: una falta de Romaña derivó en un tiro libre desde la derecha y, tras el centro de Jaurena, el Pulpo González ganó en el aire para sellar el 1 a 0 a los 32 del segundo tiempo.

El delantero, exdirigido por Russo en Boca, miró al cielo y dedicó el tanto con evidente emoción. Fue el punto más alto de un San Martín que no ganaba como visitante desde su regreso a Primera y que, con este resultado, salió del fondo de la tabla anual y de los promedios.

Clima complicado en San Lorenzo

San Lorenzo, en cambio, se fue envuelto en un clima caliente. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos e insultos hacia la dirigencia. Con 16 puntos, el Ciclón cayó al sexto lugar de la Zona B y peligra su clasificación a la CONMEBOL Sudamericana.

San Martín celebró como nunca: rompió una racha de cinco partidos sin victorias y se ilusiona con la permanencia. La próxima fecha recibirá a Independiente en San Juan. San Lorenzo intentará recuperarse ante Atlético Tucumán, en una visita que se anticipa decisiva.