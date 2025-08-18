Fútbol |

Con Messi y sorpresas, salió la prelista de la Selección Argentina para Eliminatorias

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina para los duelos contra Venezuela y Ecuador. José Manuel López, delantero del Palmeiras, es la gran revelación.

Con Lionel Messi y varias sorpresas, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026, para donde la Albiceleste hace rato consiguió el boleto en busca de la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

José Manuel López, delantero del Palmeiras, es la gran sorpresa de la citación. El Flaco, exgoleador de Lanús y uno de los mejores jugadores del Verdao en la temporada, fue convocado por primera vez para la Albiceleste a sus 24 años. En lo que va de la temporada, lleva 15 goles en 42 partidos en el club. En esta nómina, ocupará el lugar de Valentín Castellanos.

Además, en la lista hay varios cambios respecto de la última citación: Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y Valentín Carboni (Genoa) entraron por Valentín Barco, Nico Domínguez y Enzo Fernández (le dieron dos fechas de suspensión por su roja ante Colombia en la última fecha).

image

Por otro lado, Valentín Carboni vuelve a la Selección Argentina después de casi un año. Tras su larga rehabilitación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, volvió a la actividad en el Mundial de Clubes con el Inter y recientemente marcó un golazo en su debut oficial con Genoa, club donde está a préstamo.

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina: con Leandro Paredes (Boca) son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias. A su vez, el DT ratificó en la convocatoria a Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid.

