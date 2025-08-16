Platense sorprendió a San Lorenzo y lo bajó de la punta

El paraguayo Ronaldo Martínez fue la gran figura de la tarde: abrió el marcador a los 5 minutos tras un grosero error defensivo del “Ciclón” y volvió a convertir en el cierre del primer tiempo, en tiempo de descuento, para sellar el 2 a 1 parcial. Entre ambos tantos, a los 26, el lateral Elías Báez había puesto el empate transitorio para los de Boedo con un cabezazo en el área chica.

El complemento tuvo a San Lorenzo como protagonista, empujando en busca de la igualdad, pero con poca claridad en los metros finales. Lo más peligroso fue un remate cruzado de Nicolás Trippichio, que fue desviado sobre la línea por un defensor local, y un tiro de Andrés Vombergar desde afuera del área que se fue apenas por encima del travesaño. Platense, en tanto, retrocedió sus líneas y defendió la ventaja con orden.

El encuentro terminó con polémica: ambos equipos se quedaron con diez jugadores por las expulsiones de Alexis Cuello en el “Calamar” e Ignacio Vázquez en el conjunto azulgrana, ambas por doble amonestación.

San Lorenzo se quejó del arbitraje

Tras el pitazo final, el defensor colombiano Jhohan Romaña cargó con dureza contra el árbitro Sebastián Martínez y sostuvo que San Lorenzo viene siendo perjudicado en varios encuentros. “Van varios partidos que inclinan la cancha, es siempre lo mismo y estamos cansados”, disparó.

Romaña cuestionó en particular la decisión de Martínez al expulsar a Cuello: “Para mí está muy bien expulsado el jugador de ellos y quiere compensar con el nuestro. Le pedí una explicación y me dice cualquier cosa. No sabe ni siquiera qué decir”.

El zaguero también recordó otros antecedentes recientes en los que, según él, San Lorenzo fue víctima de fallos arbitrales: contra Gimnasia, cuando no le sancionaron un penal por mano de Pedro Silva Torrejón, y frente a Tigre en Copa Argentina, donde Damián Ayude reprochó que el árbitro Leandro Rey Hilfer cobraba todas las faltas a favor del rival.

Con esta derrota, San Lorenzo quedó segundo en el Grupo B con ocho puntos, los mismos que River, aunque el “Millonario” lo supera por diferencia de gol. Platense, en tanto, sumó una victoria clave que lo impulsa en la tabla y en lo anímico.

La síntesis de Platense 2 - San Lorenzo 1

Platense: Juan Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano, Marcos Portillo, Franco Baldassarra, Guido Mainero, Franco Zapiola, Vicente Taborda y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Rattalino, Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Goles en el primer tiempo: 5 y 45m. Ronaldo Martínez (P); 26m. Elías Báez (SL).

Cambios en el primer tiempo: 28m. Edgar Elizalde por Vicente Taborda (P); 37m. Andrés Vombergar por Juan Cruz Rattalino (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Daniel Herrera por Gastón por Gastón Hernández (SL); 25m. Augusto Lotti por Ronaldo Martínez (P); 26m. Mauro Luna por Franco Zapiola (P); 30m. Branco Salinardi por Agustín Ladstatter (SL); 33m. Ignacio Schor por Guido Mainero (P); 34m. Felipe Bussio por Marcos Portillo (P); 41m. Diego Herazo por Matías Reali (S); 41m. Facundo Gulli por Nicolás Tripichio (SL).

Incidencias en el primer tiempo: 21m. expulsado Vázquez (P); 31m. expulsado Cuello (SL).

Árbitro: Sebastián Martínez

Estadio: Ciudad de Vicente López