San Lorenzo recibió una nueva inhibición: Rayados reclama una deuda por Bareiro

Desde Monterrey denuncian un saldo sin abonar de 2 millones de dólares por el 80 por ciento del pase del futbolista, que llegó en diciembre del año pasado al conjunto de Boedo para tener su segundo paso por el club.

A finales del 2022, la institución azulgrana hizo uso de la opción de compra de la ficha del delantero tras finalizarse su préstamo. Sin embargo, el elenco mexicano dice no haber recibido ningún pago, por lo que le elevó una inhibición.

De todas maneras, la sanción está en primera instancia, por lo que San Lorenzo podrá apelarla con el fin de ganar tiempo y que pase a segunda instancia o también tiene la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Esta inhibición cae a San Lorenzo una semana después del castigo que le aplicó el TAS, el cual lo obliga a pagarle una millonaria multa en dólares al mediocampista uruguayo Diego Rodríguez por deudas durante su paso por el club, entre 2020 y 2021.

En ese caso, si no paga no podrá participar del mercado de pases por tres temporadas. El jugador reclamaba 1,4 millones de dólares a fines del año pasado, de esa suma San Lorenzo abonó 600 mil y el resto se refinanció, pero el club no pagó y eso motivo un nuevo reclamo.

El mediocampista no estaría dispuesto a aceptar cuotas y pretende cobrar todo el dinero en un solo pago. Además, el fallo del TAS fue en última instancia y es inapelable, por lo que San Lorenzo no tendrá otro remedio que acordar y pagar el dinero de la sentencia.

Actualmente, Diego "Torito" Rodríguez está en Nacional de Montevideo, y además de San Lorenzo también jugó en Defensor Sporting, Udinese de Italia, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente, Tijuana de México y Defensa y Justicia.