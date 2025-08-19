Oficial: días y horarios de la séptima fecha del Torneo Clausura con San Lorenzo-Huracán

El duelo entre el Ciclón y el Globo será el sábado 30 de agosto, desde las 14.30, en el Nuevo Gasómetro. Por su parte, Boca visitará a Aldosivi el domingo 31, a partir de las 14.30, en Mar del Plata. River recibirá a San Martín de San Juan ese mismo día, a las 19.15, en el Monumental. Más tarde, a las 21.15, Racing jugará con Unión en el Cilindro. Y, por último, Independiente jugará con Instituto el viernes 29, a las 21.15, en Córdoba.

La programación de la sexta fecha del Torneo Clausura

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A)

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B)

Sábado 30 de agosto

14.30 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B)

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A)

19.15 River – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Racing – Unión (Zona A)

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B)

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B)