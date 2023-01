San Lorenzo tiene en la mira al '10' de un equipo grande

Se trata de Alan Soñora, quien quedó libre del Rojo por no arreglar la extensión de su contrato. El zurdo de años tenía propuestas de la MLS pero los días pasan y el hijo de 'Chiche' Soñora sigue sin club, por lo que en el Ciclón posaron sus ojos.

Si bien su idea es seguir en el exterior, la falta de ofertas concretas hizo que vuelva a analizar quedarse en el fútbol argentino. Así, en algún momento se rumoreó con que se reflotarían las charlas con Independiente; sin embargo, parecería no haber chance de que vuelva al Rojo.

Si bien sumar un volante creativo no es la prioridad de Insua, no vería con malos ojos la incorporación de un futbolista de sus cualidades si no implica una gran erogación de dinero para San Lorenzo. De hecho, se habló también de Christian Bernardi, aunque el ex Colón debe recuperarse de una arritmia.

Además, está más que latente la posibilidad de que Agustín Martegani se vaya del club en este mercado de pases (en las últimas horas Racing ofertó 1.8 millones de dólares por el 50% del pase). Y por ahora, Alex Ibacache y Rafael Pérez son los únicos dos refuerzos; además de Augusto Batalla y Nicolás Blandi, quienes arreglaron sus continuidades.