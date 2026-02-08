Sarmiento le ganó a Atlético Tucumán de local y se metió en zona de clasificación

Sarmiento abrió el marcador a los 19 minutos con un gol de Junior Marabel de cabeza en un contraataque letal, llevado a cabo con gran velocidad y practicidad. El delantero participó de la generación de la jugada y mandó el balón a la red: recibió de espaldas, tocó para la banda y se desmarcó para aparecer solo en el área y poder sacar su frentazo.

Y, de un lateral ofensivo, el local amplió el marcador: el balón fue para Marabel y éste de primera lo mandó al centro del área para Diego Churín, quien ¡giró entre cuatro defensores! y le rompió el arco a Luis Ingolotti con una definición fuerte al primer palo.

Sarmiento se fue 2 a 0 arriba al descanso después de una primera parte donde fue claramente superior en el juego y ganó muchos duelos individuales, en especial en el área del rival, donde sus delanteros hicieron lo que quisieron con los defensores del visitante.

Atlético Tucumán reaccionó en el complemento y descontó a los 25' con un tanto de Maximiliano Villa después de una jugada preparada de córner. El envío fue al primer palo para el Loco Díaz y éste mandó al balón al área chica, donde el defensor uruguayo empujó el mismo a la red.

En el final, Atlético Tucumán, que se quedó con diez por la roja a Luciano Vallejo, fue en busca del empate con todo pero Sarmiento resistió y festejó con su gente en su casa. Un triunfo con premio doble para el Verde: le ganó a un rival directo por la pelea de la permanencia y llegó a seis puntos para meterse en zona de clasificación de la Zona B del Torneo Apertura.