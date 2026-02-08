Sarmiento le ganó a Atlético Tucumán de local y se metió en zona de clasificación

El Verde se impuso por 2 a 1 al Decano en Junín por la cuarta fecha del Torneo Apertura y está con seis puntos dentro de la zona de clasificación de la Zona B del certamen.
Sarmiento le ganó 2 a 1 a Atlético Tucumán este domingo en Junín por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Junior Marabel y Diego Churín marcaron los goles del Verde, mientras que Maximiliano Villa anotó para el Decano. Luciano Vallejo, defensor del visitante, se fue expulsado en tiempo de descuento.
Sarmiento abrió el marcador a los 19 minutos con un gol de Junior Marabel de cabeza en un contraataque letal, llevado a cabo con gran velocidad y practicidad. El delantero participó de la generación de la jugada y mandó el balón a la red: recibió de espaldas, tocó para la banda y se desmarcó para aparecer solo en el área y poder sacar su frentazo.
Y, de un lateral ofensivo, el local amplió el marcador: el balón fue para Marabel y éste de primera lo mandó al centro del área para Diego Churín, quien ¡giró entre cuatro defensores! y le rompió el arco a Luis Ingolotti con una definición fuerte al primer palo.
Sarmiento se fue 2 a 0 arriba al descanso después de una primera parte donde fue claramente superior en el juego y ganó muchos duelos individuales, en especial en el área del rival, donde sus delanteros hicieron lo que quisieron con los defensores del visitante.
Atlético Tucumán reaccionó en el complemento y descontó a los 25' con un tanto de Maximiliano Villa después de una jugada preparada de córner. El envío fue al primer palo para el Loco Díaz y éste mandó al balón al área chica, donde el defensor uruguayo empujó el mismo a la red.
En el final, Atlético Tucumán, que se quedó con diez por la roja a Luciano Vallejo, fue en busca del empate con todo pero Sarmiento resistió y festejó con su gente en su casa. Un triunfo con premio doble para el Verde: le ganó a un rival directo por la pelea de la permanencia y llegó a seis puntos para meterse en zona de clasificación de la Zona B del Torneo Apertura.
